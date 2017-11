Fundação Rui Cunha recebe trabalhos distinguidos no concurso “A Macau que eu Mais Amo!”  

A Fundação Rui Cunha acolhe entre o próximo sábado e dia 8 de Dezembro uma exposição de fotografia com os trabalhos premiados no âmbito do concurso “A Macau que eu mais Amo!”.

À iniciativa, da responsabilidade do Instituto Internacional de Macau, da Associação de Fotografia Digital de Macau e ainda do Clube Leo Macau Central, responderam centenas de entusiastas das artes fotográficas, que fizeram chegar até aos organizadores do concurso cerca de meio milhares de instantâneos. O certame, que terminou a 31 de Agosto, tinha por grande objectivo estimular a curiosidade, sobretudo dos mais jovens, pelas riquezas patrimoniais e pelas tradições que ajudam a conformar a cultura de Macau.

Depois de avaliarem os trabalhos recebidos, as três entidades que promoveram o concurso distinguiram Ao Hou Fai, Chio Song Hin e Chao Chi Hun na categoria direccionada a estudantes.

Na categoria geral, o Instituto Internacional de Macau, a Associação de Fotografia Digital e o Clube Leo Macau Central distinguiram Lei Heong Ieong, Li Man Lok e ainda Chan U Long. As três organizações atribuíram ainda mais de uma vintena de menções honrosas a outros tantos participantes.

O júri que seleccionou os trabalhos vencedores era constituído por cinco membros, três em representação da Associação de Fotografia Digital de Macau e um por cada uma das outras entidades organizadoras do evento. Os prémios serão entregues aos vencedores no próximo sábado, dia para o qual está também agendada a abertura da exposição. O início de ambas as cerimónias está marcado para as 16h30.