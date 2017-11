Fractura de três costelas obrigou Adelson a falhar aniversário do “The Venetian”

O magnata Sheldon Adelson está a recuperar de uma queda que resultou em três costelas partidas. O incidente ocorreu na viagem de ‘ferry’ entre Hong Kong e Macau, numa altura em que o presidente da Las Vegas Sands se deslocava para o território para a cerimónia de celebração do 10.o aniversário do “The Venetian Macao”

Não correu da melhor forma o regresso a Macau de Sheldon Adelson. O presidente da Las Vegas Sands tinha motivos para estar satisfeito, pois preparava-se para presidir à celebração do 10º aniversário do “The Venetian Macao”. Uma queda no “ferry” que o transportava ao território deixou o magnata com três costelas partidas, obrigando-o a falhar a efeméride.

Cópia quase exacta do casino homónimo de Las Vegas, o “The Venetian Macao” é actualmente o sétimo maior edifício do mundo em termos de área útil, contando com um total de 10,5 milhões de metros quadrados.

De acordo com um comunicado do vice-presidente de Comunicações da Las Vegas Sands, Ron Reese, “Adelson foi submetido a tratamento e é esperado que faça uma recuperação total”, refere a nota, publicada pelo portal GGR Asia. Reese disse ainda que o presidente da Las Vegas Sands vai estar no Hawaii para um curto período de férias, embora sem adiantar quando é que Adelson tenciona regressar ao trabalho.

De acordo com as estimativas mais recentes da revista Forbes, Sheldon Adelson integra a lista das vinte pessoas mais ricas do mundo, com uma fortuna avaliada em cerca de 37 mil milhões de dólares. Para além disso, Adelson é também uma das principais figuras do panorama mundial da indústria do jogo. A sua influência estende-se a vários domínios, o mundo da política incluído.

Em 2016, Adelson foi o segundo maior doador da corrida à presidência de Donald Trump, com um total de 10 milhões de dólares, superado apenas pelo fundo da Renaissance Technologies, que através do seu director executivo, Robert Mercer, financiou Trump com 13,5 milhões.

Apesar da idade, Adelson não parece mostrar sinais de desgaste ou de querer abrandar o ritmo. Grande parte das receitas da Sands provém das operações realizadas em Macau, onde a empresa tem actualmente cinco resorts integrados. Os investimentos na RAEM continuam também na ordem do dia. O mais recente implica a remodelação do Sands Cotai Central e a transformação do empreendimento num resort temático inspirado em Londres. A obra vai custar cerca de 1,1 mil milhões de dólares aos cofres da empresa.

A partir de 2020, as licenças de jogo das seis operadoras vão começar a caducar, sendo que a da Sands China termina em 2022. Porém, a empresa vai continuar a apostar forte em Macau, segundo Ron Reese, que referiu que Sheldon Adelson deverá voltar à RAEM no início de 2018.