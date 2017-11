Firma de advogados local lança projecto para apoiar jovens empreendedores  

As firmas de advogados MdME e Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva (MLGTS) lançaram recentemente o projecto “Team Genesis Asia”, uma “equipa de representantes legais dedicada a apoiar jovens empreendedores e inovadores”, de acordo com um comunicado enviado pelo escritório de advocacia às redacções. Esta equipa irá procurar criar parcerias com incubadoras locais e associações de jovens empreendedores de forma a identificar as ‘start-ups’ que possam beneficiar de orientação em áreas como a angariação de fundos e a propriedade intelectual.

“O principal objectivo da ‘Team Genesis Asia’ é capitalizar os conhecimentos dos membros da nova estrutura e orientá-los no apoio a jovens empreendedores e inovadores de Macau a fazerem crescer o seu negócio de forma eficaz num contexto global”, explica Rui Pinto Proença, coordenador da “Team Genesis Asia”, citado pelo mesmo comunicado. Por sua vez, Luís Roquette Geraldes, coordenador da nova plataforma, refere que “ao usar as características únicas de Macau como uma plataforma entre os países de língua portuguesa e a grande China”, a “Team Génesis” quer alargar a rede ‘MLGTS Legal Circle’ para ajudar os seus clientes a expandirem-se para alguns dos “maiores mercados do mundo”.

A “Team Genesis Asia” surge assim inserida na “Team Genesis” que, por sua vez, foi fundada em Lisboa em 2011 como uma “equipa jurídica multidisciplinar dedicada a apoiar empresas emergentes, projectos inovadores e empreendedores talentosos”. Já a “MLGTS Legal Circle” funciona como uma rede de associações e alianças com o propósito de estabelecer uma plataforma que oferece serviços jurídicos a clientes em Portugal, Angola, Macau e Moçambique.