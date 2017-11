Festival de Música Barroca arranca no Domingo

A 3.ª edição do Festival de Música Barroca começa no próximo Domingo, com um programa que se propõe aliar a música clássica barroca e o património arquitectónico do território. Promovida pela Alliance Française de Macau, a iniciativa traz à Região Administrativa Especial três grupos musicais franceses.

No Domingo, pelas 19h, “Les Sacqueboutiers” apresentam “Le Jazz et la Pavane” nas Casas-Museu da Taipa.

No dia 28, é a vez do grupo “Stradivaria”, oriundo de Nantes, apresentar “Airs à chanter et à danser”, na Igreja de São Domingos, num concerto com início marcado para as 20h. “Les Sacqueboutiers” voltam a apresentar-se ao público no dia 29, mas desta feita para um concerto em conjunto com o grupo “Stradivaria”, na Casa do Mandarim.

O Festival de Música Barroca termina com as obras de M.A. Carpentie e “Stabat Mater” de Pergolesi, apresentadas pelo Coro Feminino da Ópera de Nice, com Giulio Magnanini como director artístico, e pelo Quarteto de Cordas da Orquestra Filarmónica de Nice, dirigida por Gyorgy Rath.

A Alliance Française de Macau quer com este festival promover a cultura francesa no território e o diálogo entre culturas.