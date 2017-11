Ex-secretário de Hong Kong acusado de corrupção nos Estados Unidos  

Patrick Ho Chi Ping, antigo secretário para a Administração Interna do Governo da RAEHK é suspeito de subornar o Ministro dos Negócios Estrangeiros do Uganda, com o objectivo de garantir a obtenção de vantagens para uma empresa chinesa. Detido também foi Cheikh Gadio. O antigo Ministro dos Negócios Estrangeiros do Senegal terá subornado nada mais, nada menos que o Presidente do Chade.

Dois antigos governantes – um da vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong e outro do Senegal – foram acusados nos Estados Unidos da América de subornarem o Presidente do Chade e o ministro dos Negócios Estrangeiros do Uganda para conseguirem negócios.

De acordo com um comunicado do Ministério Público norte-americano, divulgado na segunda-feira, Patrick Ho Chi Ping, de 68 anos, e Cheikh Gadio, de 61 anos, foram acusados de, durante vários anos, terem corrompido altos responsáveis daqueles países africanos para obterem vantagens para uma petrolífera chinesa.

O mesmo comunicado indicou que os subornos se traduzem por montantes na ordem de vários milhões de dólares. O nome da empresa estatal chinesa não foi divulgado.

Cheikh Gadio desempenhou o cargo de ministro dos Negócios Estrangeiros do Senegal e Patrick Ho Chi-ping foi secretário para a Administração Interna do governo da vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong entre 2002 e 2007.

Patrick Ho é actualmente vice-presidente de um ‘think thank’, o China Energy Fund Committee [Comité do Fundo de Energia da China], com sede na antiga colónia britânica e no estado norte-americano da Vírginia.

Ambos estão indiciados de terem violado o Foreign Corrupt Practices Act [Lei norte-americana contra Práticas de Corrupção no Exterior], entre outras acusações.

“Responsáveis ao mais alto nível dos governos dos dois países são suspeitos de terem recebido subornos”, informou Kenneth Blanco, procurador-geral assistente do Departamento da Justiça norte-americano, citando o Presidente do Chade e o ministro dos Negócios Estrangeiros do Uganda, sem referir os respectivos nomes, escreve a agência noticiosa France Presse.

O antigo ministro senegalês foi detido na sexta-feira em Nova Iorque e presente perante um juiz no dia seguinte, enquanto o ex-secretário para a Administração Interna de Hong Kong foi detido no sábado e presente a um juiz na segunda-feira.

Blanco afirmou que a justiça norte-americana está determinada a perseguir aqueles que comprometem a competitividade das empresas: “Os seus subornos e actos de corrupção prejudicam a nossa economia e minam a confiança num mercado livre”, acrescentou.

Os acusados são suspeitos de terem transferido quase um milhão de dólares – 851 mil euros – por intermédio do sistema nova-iorquino.

Em troca de um suborno de dois milhões de dólares, o Presidente do Chade terá presumivelmente oferecido à empresa chinesa direitos petrolíferos no país sem passar por um concurso internacional. O antigo ministro senegalês terá desempenhado um papel central neste processo.

Por sua vez, Patrick Ho terá alegadamente distribuído presentes ao mesmo tempo que prometeu outros benefícios, incluindo a partilha dos lucros de uma ‘joint-venture’, bem como a potencial aquisição de um banco no Uganda, com vista a obter em nome da qual desempenhou o papel de intermediário.

No final de Agosto, a justiça norte-americana condenou o antigo ministro das Minas e Energia da Guiné-Conacri Mahmoud Thiam a sete anos de prisão por branqueamento de capitais e subornos recebidos de empresas chinesas.

Nascido em Conacri, Thiam tinha sido declarado culpado em Maio. O antigo ministro tinha, nomeadamente utilizado os 8,5 milhões de dólares recebidos para pagar a escola dos seus filhos e comprar uma casa no valor de 3,75 milhões de dólares nas imediações de Nova Iorque.