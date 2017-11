Espectáculo de circo enche o Pavilhão do Fórum

Cerca de quatro mil residentes do território assistiram ontem, no Pavilhão do Fórum de Macau, à quarta edição do Festival Internacional de Circo da China, uma iniciativa que apresentou oito performances distintas protagonizadas por artistas oriundos de vários pontos do planeta. O espectáculo teve uma forte componente social. Na assistência estiveram 1400 idosos e portadores de deficiência, 1170 alunos e professores de vários estabelecimentos de ensino do território e ainda cerca de duas centenas de responsáveis das associações de jovens do território.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...