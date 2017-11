Entidade académica vai avaliar serviços públicos a partir de 2018  

A propósito de regime de avaliação do desempenho dos trabalhadores da administração pública, “e com base no relatório final da avaliação do desempenho dos Serviços Públicos apresentado por uma entidade académica terceira”, Sónia Chan disse ontem que vai impulsionar “uma revisão geral das formas e dos indicadores de avaliação da aferição por terceiros e apresentar propostas de melhoramento”.

A secretária para a Administração e Justiça anunciou ainda que, a partir do próximo ano, “uma entidade académica terceira procederá constantemente à avaliação da qualidade dos serviços prestados por diversos Serviços Públicos, a fim de concretizar os objectivos do Governo em criar uma gestão de desempenho”.