“É preciso fazer uma reescrita da história colonial de Angola”

O “Projecto Libolo”, uma iniciativa internacional concretizada por investigadores do Brasil e de Macau, apresenta o primeiro livro com as conclusões que recolheu na pesquisa multidisciplinar que tem vindo a conduzir no Município homónimo, situado na Província do Kwanza-Sul. Carlos Figueiredo, professor no Departamento de Português da Universidade de Macau, é o principal impulsionador do projecto.

Joana Figueira

A Fundação Rui Cunha acolhe no próximo dia 27 a apresentação do primeiro livro do “Projecto Líbolo”, um volume que discute o passado, o presente e o futuro da região do Kwanza Sul. Que impacto tiveram os escravos, arrancados da sua terra, na edificação de novos mundos para onde levaram as suas culturas, traços linguísticos, costumes? Os encontros travados à época entre povos ainda se observam hoje em dia? O “Projecto Líbolo” mostra uma análise através da Linguística, da História, da Antropologia e da Filologia, as “características particulares” que descobriram no Líbolo.

Carlos Figueiredo, professor no Departamento de Português da Universidade de Macau, é o impulsionador do projecto internacional e multicultural e um dos 20 investigadores de oito instituições académicas do Brasil e de Macau que integram a iniciativa. “Linguística, História, Antropologia, Ensino no Kwanza-Sul, Angola”, organizado por Carlos Figueiredo e Márcia Duarte de Oliveira, e “Retratos do Líbolo”, da autoria do docente da Universidade de Macau, são os dois volumes que constituem a obra.

O livro é resultado de uma pesquisa científica centrada no Município do Líbolo, Província do Kwanza-Sul, que carrega na sua história um incontável número de escravizados transplantados dali para diversas partes do mundo, entre o século XVI e XIX, antes ainda da ocupação pelos portugueses daquela região, uma das últimas, no país, em que o colonialismo português se impôs: “Através do estudo do projecto Líbolo, estamos a perceber bastante bem as conexões que temos entre o Brasil e África, como é que estes escravos vão levar um português que vai ter grande impacto”, disse Carlos Figueiredo ao PONTO FINAL. “O transporte destes escravos para o mundo vai ter impacto nas civilizações com as quais eles são postos em contacto depois. Esse impacto revela-se não só a nível de traços de língua, mas também a nível de aspectos culturais. Vão surgir novas culturas sincréticas que associam particularidades africanas com as particularidades das civilizações de chegada. Portanto isto é um mundo fascinante para se estudar e nós temos estado envolvidos nesses estudos”, acrescentou.

Para além da envolvente científica, o projecto ganhou no início deste ano uma envolvente social na tentativa de aproximação à comunidade do Líbolo. Carlos Figueiredo explicou ao PONTO FINAL que a investigação – que conta com a colaboração de uma equipa de residentes do município do Líbolo – têm também como alvo o património material e imaterial.

“A história que temos como oficial é só um dos lados dos intervenientes nos aspectos da construção da história de Angola. Há um lado que é bastante apagado que é o lado nativo, por exemplo, na questão das guerras e dos confrontos nunca se dá a voz a este lado. Neste projecto nós estamos a ouvir este outro lado, que também vai ter voz nos estudos históricos. Eu neste momento digo que é preciso fazer uma reescrita da história colonial de Angola”, apontou Carlos Figueiredo.

A apresentação do “Projecto Líbolo”, agendada para as 18h30, resulta de um convite feito pela Câmara de Comércio de Angola em Macau, organismo que considera que “as questões económicas não podem ser dissociadas das questões culturais”. Figueiredo aponta que “há um grande desconhecimento da realidade de Angola [na China]”, ainda que o Continente seja um dos seus parceiros mais relevantes.