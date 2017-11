Deputados pedem implementação efectiva do regime de responsabilização dos governantes

Os resultados do relatório da comissão de inquérito sobre o tufão Hato, ontem anunciados, empurraram as intervenções de vários deputados para o regime de responsabilização dos titulares dos principais cargos públicos, naquele que foi o primeira dia de debate sobre as Linhas de Acção Governativa (LAG) no âmbito da Administração e Justiça. Agnes Lam quis saber como está a decorrer o processo de revisão do diploma. José Pereira Coutinho lembrou que já tinha apresentado uma queixa, em 2016, sobre a existência de problemas na Direcção dos Serviços de Meteorologia e Geofísicos, e questionou o facto de apenas a direcção do organismo ser responsabilizada.

Sílvia Gonçalves

O regime de responsabilização dos titulares dos principais cargos públicos entrou ontem no debate das Linhas de Acção Governativa (LAG) na primeira intervenção do dia, pela voz da deputada Agnes Lam. Referindo-se ao processo disciplinar instaurado pelo Chefe do Executivo ao ex-director e actual subdirectora dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG) – na sequência da investigação interna levada a cabo pela comissão de inquérito sobre o tufão Hato – a deputada quis saber em que consistirá a revisão deste regime e de que forma foi aplicado neste caso. Descrevendo o que chamou de “pequeno círculo de eleição” atrás do qual se esconde “tráfico de influências”, Ng Kuok Cheong lamentou a ausência de referências ao sufrágio universal nas Linhas de Acção Governativa e questionou como é, deste modo, possível implementar um regime de responsabilização de altos cargos. José Pereira Coutinho lembrou que Chui Sai On assumiu já a necessidade de rever o regime, e acusou a secretária para a Administração e Justiça de sobre isso não ter feito qualquer menção na apresentação das LAG para a sua tutela. Sónia Chan reiterou confiança no regime e garantiu que ninguém está livre de sanções.

“Houve uma sindicância aos efeitos do tufão Hato, foram instaurados dois processos. Como está o processo de revisão do regime de responsabilização? Não sabemos exactamente o que é. Neste relatório de sindicância, que regime de responsabilização está previsto pelo Governo? São processos disciplinares como está previsto no ETAM [Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública]?”, começou ontem por questionar a deputada Agnes Lam, a abrir o debate, após a apresentação, por Sónia Chan, das LAG para a tutela da Administração e Justiça.

Também Ng Kuok Cheong arrancou a sua intervenção com a responsabilização dos governantes: “No Governo da Região Administrativa Especial de Macau existe um pequeno círculo de eleição, em que por trás existe tráfico de influências. As LAG deste ano não contêm tinta sobre o sufrágio universal, como é possível implementar o regime de responsabilização de altos cargos?”, perguntou.

Na resposta de Sónia Chan, a garantia de que ninguém está isento de responsabilização: “Aproveito a oportunidade para reiterar o actual regime, que responsabiliza diferentes níveis. Os funcionários têm que responder perante o seu superior, os titulares dos principais cargos respondem perante o Chefe do Executivo. Quando as chefias violam os seus deveres, são sancionadas”, explicou a governante.

A secretária descreveu ainda diferentes níveis de sanção, inclusive no plano ético: “Se violam as regras, pode-se desencadear um processo disciplinar, uma multa, até a suspensão de funções. Há responsabilização penal para funcionários, quanto à responsabilização moral e política, temos regras de conduta, deontológicas. Em caso de quebra, podem perder o seu cargo. Porque estão a questionar que não conseguimos aplicar cabalmente este regime?”, perguntou a governante. E prosseguiu: “Temos diferentes mecanismos, formando gradualmente diferentes níveis de responsabilização para diferentes funcionários. No futuro vamos submeter a consulta os regimes de avaliação de desempenho [dos funcionários públicos e chefias], que contribuem para a responsabilização”.

Seria José Pereira Coutinho a insistir no tema: “As suas declarações são muito vagas, espremido não temos nada. O Chefe do Executivo disse que era preciso rever o regime de responsabilização, mas na sua apresentação não encontro nenhuma menção”. O deputado disse ainda já ter avisado a governante no ano passado sobre a existência de problemas nos Serviços Meteorológicos e Geofísicos: “Em 2016 disse-lhe que havia problemas com o director e sub-directora dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos. A senhora secretária disse-me que tinha que encontrar provas, isto é ridículo. Podiam-se ter antecipado as consequências do Hato”. O deputado questiona ainda o facto de a sanção recair apenas sobre a direcção dos SMG: “Quem assume as responsabilidades, são só os directores? Encontraram explicação através do director, mas as chefias não vão responsabilizar-se, há diferentes graus de responsabilidade. Se fosse eu, demitia-me”, rematou Pereira Coutinho.

Também Leong Sun Iok, referindo-se aos efeitos devastadores do Hato, apontou o dedo aos SMG: “Espero que o Governo possa concretizar de forma efectiva a responsabilização dos governantes. Isto afecta a reputação da governação. O relatório revela que existem muitos problemas internos nos SMG”, assinalou.