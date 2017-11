Criminalidade: Burlas e infracções de taxistas disparam nos primeiros nove meses

Entre Janeiro e Setembro houve uma subida dos crimes de burla (27,9 por cento) e das infracções praticadas por taxistas (24,5 por cento) comparativamente ao período homólogo do ano passado, referem as estatísticas de criminalidade ontem reveladas pelas autoridades locais. Em destaque nos números divulgados por Wong Sio Chak estão os casos de fogo posto, com 36 ocorrências, correspondente a um aumento de 176,9 por cento face aos primeiros nove meses de 2016.

Pedro André Santos

O Secretário para a Segurança deu ontem a conhecer os dados estatísticos referentes à criminalidade nos primeiros nove meses do corrente ano, estabelecendo uma comparação com o período homólogo do ano anterior. Entre os dados divulgados por Wong Sio Chak destaque para uma “subida visível” dos crimes de burla dos 549 para os 702 casos, número que representa um aumento de 27,9 por cento.

Neste período a subida mais relevante foi registada entre Julho e Agosto, especialmente devido a burlas telefónicas, passando este tipo de crime dos 20 para os 120 casos. A maior parte das ocorrências tiveram como denominador o “modus operandi” que as autoridades designaram de “adivinha quem sou eu”, com os burlões a fazerem-se passar por amigos ou familiares das vítimas. Numerosos foram também os casos em que os criminosos se fizeram passar por funcionários de órgãos estatais, do departamento de migração da Polícia de Segurança Pública ou dos Serviços de Alfândega para ludibriar as vítimas.

As autoridades constaram, por outro lado, que houve uma diminuição dos casos de furto, extorsão e usura, de 10,2 por cento, 26,4 por cento e 8,6 por cento, respectivamente.

Taxistas debaixo de olho

Wong Sio Chak garantiu ainda que as autoridades continuam atentas aos “actos ilícitos” dos taxistas, tendo as acções de fiscalização conduzidas pelos agentes de segurança detectado 3.781 casos entre Janeiro e Setembro, representando uma subida de 24,5 por cento face ao mesmo período do ano passado. A maioria das infracções pretendeu-se com a cobrança excessiva pelos serviços prestados (57,3 por cento), seguindo-se a recusa de tomada de passageiros (27,6 por cento).

Nos crimes contra a sociedade foram registados 802 casos nos primeiros nove meses do ano, significando uma subida ligeira de 6,8 por cento face ao período homólogo de 2016. No entanto, os crimes de fogo posto foram os que mais se destacaram, pela negativa, tendo passado de 13 casos, no ano passado, para 36 ocorrências este ano, perfazendo um aumento de 176,9 por cento. Entre os 36 casos registados, 14 foram causados por pontas de cigarro descartadas, explicaram as autoridades.

A criminalidade com recurso a passagem de moeda falsa esteve também em evidência nos primeiros nove meses deste ano, com 239 casos, uma subida de 17,2 por cento face ao mesmo período de 2016. Por outro lado, foi registada uma descida de 13,2 por cento nos crimes de falsificação de documento.

Relativamente aos crimes contra o território foram registados, no total, 1.007 casos, significando uma descida de 16,4 por cento comparativamente aos primeiros nove meses de 2016. Entre estes sobressaem 826 casos de crime de desobediência, com uma descida de 18,1 por cento, enquanto que o crime de falsidade de declaração conheceu também uma descida, da ordem dos 10,1 por cento).

No que toca à criminalidade violenta, as autoridades locais registaram 594 ocorrências entre Janeiro e Setembro, perfazendo uma descida de 2,3 por cento comparativamente ao período homólogo. De acordo com Wong Sio Chak, o valor fica a dever-se à queda no número dos crimes de cárcere privado e tráfico de droga, que registaram uma descida de 2,9 por cento e 18,9 por cento, respectivamente. Não obstante os dois casos de homicídio registados em Agosto, o Secretário para a Segurança destacou que os crimes de “rapto, homicídio e ofensas graves” mantiveram-se com percentagens baixas, representando “a continuidade de um ambiente estável e seguro em geral de Macau”.

No âmbito da delinquência juvenil foram registados 30 casos no período em análise, representando menos nove ocorrências em comparação com o ano anterior. Nesta estatística estiveram envolvidos 35 menores, menos 24 do que no período homólogo.

Relativamente à imigração ilegal, foram registados 20.905 casos nos primeiros nove meses do ano, constatando-se uma ligeira descida de 0,39 por cento em comparação a 2016.

Por mim, e seguindo ainda os trabalhos previstos nas Linhas de Acção Governativa, Wong Sio Chak referiu que as autoridades “irão ajustar as suas estratégias em conformidade com a situação da sociedade”, apostando no “reforço” dos trabalhos de sensibilização e prevenção para “assegurar o bom ambiente de segurança de Macau

Desobediência qualificada: Autoridades registaram uma dúzia de casos desde 2014

Fotografia: Eduardo Martins;

Na conferência de imprensa de ontem, Wong Sio Chak abordou também um dos temas do momento. O secretário para a Segurança explicou que as forças de segurança do território deduziram, desde 2014, doze acusações pelo crime de desobediência qualificada, envolvendo um total de 47 acusados, 37 do sexo masculino e dez do sexo feminino.

O responsável pela pasta da Segurança reconheceu que os protestos raramente resultam em acusações da índole, ainda que as manifestações sejam frequentes em Macau: “Grande parte das manifestações realizou-se de acordo com a lei e apresentou [o respectivo] pedido; só [há] uma pequena parte em que não foi apresentado pedido e foi violada a lei e a decisão do Tribunal de Última Instância, e até as orientações da polícia. São casos muito, muito raros. Grande parte obedece à lei, às instruções da polícia, apresenta o pedido junto do IACM e da polícia”, afirmou o secretário.

Wong Sio Chak revelou ontem os dados em reacção às críticas que têm sido dirigidas às forças de segurança, que têm sido alvo de acusações de excesso de zelo no caso que envolver o deputado Sulu Sou.