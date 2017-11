Crematório ainda sem cemitério que o acolha  

A questão sobre a localização de um novo crematório de iniciativa governamental chegou ontem ao debate das Linhas de Acção Governativa no âmbito da análise sectorial à pasta da Administração e Justiça pela voz de Wong Kit Cheng. A deputada procurou saber mais detalhes sobre a estrutura e mostrou-se preocupada com a possibilidade de esta poder vir a ficar situada fora de um cemitério.

O presidente do Conselho de Administração do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais sossegou a deputada, mas não se alargou na resposta: “O crematório vai ser num cemitério, temos que fazer uma avaliação ambiental. No próximo ano vai abrir o concurso público. Receio que algumas fases não corram de forma tão feliz”. Mais adiante, Wong Kit Cheng insistiria: “Mas qual será o local do crematório?”. José Tavares nada mais tinha para satisfazer a curiosidade da deputada: “Não consigo adiantar o local, mas, de acordo com a lei vigente, tem de ser instalado dentro de um cemitério. Vamos cumprir a lei”, assegurou.