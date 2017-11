Congresso da APAVT: Número de participantes supera expectativas  

O 43.º Congresso Nacional da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo, que vai decorrer esta semana no território, onde reunirá quase 700 congressistas de todas as áreas do sector, superou “todas as expectativas”, de acordo com fonte oficial.

A reunião anual dos profissionais do sector, que arranca no dia 23, vai contar nesta edição com “mais de 700 congressistas, sendo 650 portugueses”, disse fonte oficial da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT) à Agência Lusa.

“Podemos dizer que é a maior afluência dos últimos 20 anos, tendo ultrapassado todas as expectativas, o que nos obrigou pela primeira vez a suspender inscrições”, acrescentou.

Uma nota da APAVT já referia, anteriormente, que “o sucesso” da iniciativa tinha obrigado “a condicionar a aceitação de novas inscrições à disponibilidade de alojamento que, caso a caso, se consiga obter, facto que acontece pela primeira vez na história deste evento”.

Uma vez mais, sublinha a APAVT, “o congresso deste ano reflecte nos seus painéis a transversalidade da actividade, voltando a assumir-se como o mais importante fórum do sector turístico nacional”.

No primeiro dia de congresso, a abertura oficial terá como oradores a secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, o secretário para os Assuntos Sociais e Cultura do Governo da Região Administrativa Especial de Macau, Alexis Tam, e o presidente da APAVT, Pedro Costa Ferreira.

“Os desafios e a responsabilidade de ser português”, que contará, entre outros, com o ex-presidente da Assembleia da República Jaime Gama e com o politólogo e empresário Jaime Nogueira Pinto, e o ‘workshop’ Portugal – China preencherá o primeiro dia do Congresso.

Nos restantes dias, abordar-se-ão, entre outros, temas como “Turismo – a transformação digital no caminho das oportunidades”, “O papel do Turismo na reinvenção do crescimento económico em Portugal” ou “O valor económico da distribuição turística em Portugal”.

Em 16 de Fevereiro, aquando do anúncio do congresso, a Direcção dos Serviços de Turismo (DST) de Macau lembrava, em comunicado, que juntamente com a APAVT “têm vindo a manter uma relação de proximidade histórica, tendo Macau acolhido quatro congressos da associação no passado”, o último dos quais em 2008: “A parceria tem sido crucial no sucesso da atractividade de Macau junto dos operadores e turistas portugueses”, afirmavam então os Serviços de Turismo de Macau.

Nessa altura, eram esperados cerca de 500 profissionais do turismo português, em particular operadores turísticos e agentes de viagens.

A directora da DST, Helena de Senna Fernandes, considera “uma honra acolher uma vez mais este importante congresso” e destaca a relevância do evento “ao contribuir simultaneamente para a diversificação da indústria turística de Macau, e para o reforço da estratégia de promoção e de crescimento do número de turistas internacionais”.

O presidente da APAVT, Pedro Costa Ferreira, também citado no comunicado, afirmava que “o anúncio desta decisão constitui uma enorme alegria para todos”, já que revela que a “atmosfera económica e a dinâmica da procura em Portugal” está agora “mais positiva e confiante”, permitindo à associação “voltar a optar por um congresso fora das fronteiras de Portugal”.

“Macau, um destino histórico que, estando em permanente desenvolvimento, reúne todas as condições para cativar o interesse dos nossos operadores turísticos e agentes de viagens, e através deles os clientes nacionais”, acrescentava.