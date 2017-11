Centro Comunitário do Kampek acolhe Exposição de Numismática de Macau

A Associação de Numismática de Macau vai inaugurar a edição de 2017 da Exposição de Numismática do território, um certame que tem por objectivo celebrar o 18º aniversário do regresso de Macau à soberania chinesa, no Centro Comunitário do Kampek. A exposição é inaugurada na Quinta-feira e prolonga-se até ao dia 27 deste mês.

Chio Hong Chi, presidente da Associação de Numismática de Macau, disse ontem em conferência de imprensa que em exibição estarão moedas de mais de 60 países e mais de 1,800 moedas de ouro e prata modernas.

Na ocasião da inauguração da exposição serão ainda lançados dois livros, “Book of Issuance of the Banknotes in Circulation” e “Book of Issuance of the Coins in Circulation”.