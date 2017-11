Associação pede ajuda ao Governo para resolver diferendo jurídico  

A Associação Nam Na Shishan, que há um mês colocou cerco às instalações do escritório de advocacia C&C, na Avenida da Praia Grande, voltou ontem a sair à rua para pedir ao Governo que impeça a venda das suas instalações no final do mês. Os dirigentes do organismo entregaram uma petição na sede do Executivo em que solicitam a intercessão do Chefe do Executivo.

Elisa Gao

Mais de meio milhar de membros da Associação Macau Nam An Shishan voltaram ontem a sair à rua em protesto, com o objectivo de impedir que as instalações do organismo sejam leiloadas no final do mês por ordem do Tribunal Judicial de Base. Os manifestantes pedem que o Chefe do Executivo, Chui Sai On, intervenha para evitar eventuais incidentes caso a venda do espaço se materializa, como está, de resto, previsto.

Poucos dias depois de se terem concentrado frente às instalações do escritório de advocacia C&C, a 11 de Outubro, a Associação Macau Nam An Shihshan foi notificada pelo tribunal de que a sede do organismo, situada na unidade B do 12.o andar da Fábrica Wang Fu, seria leiloada a 24 de Outubro.

A Associação assinou um contrato de aquisição do espaço em 2009, tendo na altura recorrido a um empréstimo de 700 mil patacas adiantado pelo BNU. O problema é que a entidade proprietária do imóvel, a Three Star Macai Fabric Factory Limited, apresentava uma dívida significativa ao banco Hang Seng e enquanto a Associação aguardava pela realização da escritura pública de compra e venda, o Tribunal Judicial de Base ordenou o arresto dos bens pertencentes à entidade vendedora.

Apanhada num imbróglio jurídico, a Associação Macau Nam An Shishan conseguiu chegar a um acordo com o banco Hang Seng, que solicitou ao Tribunal Judicial de Base que a data do leilão da fracção fosse adiada para 30 de Novembro.

Ontem, mais de cinco centenas de manifestantes voltaram a tomar as ruas do território com o propósito de chamar a atenção das autoridades locais para o que dizem ser uma injustiça. Para alem de ser um ponto de encontro da comunidade de Fujian radicada no território, o espaço funciona também como templo, dedicado pelos membros da Associação a Kuang Tse Tsun Wang. Os responsáveis pelo organismo garantem que todos os meses organizam no local celebrações de natureza religiosa. Loi Chi On, presidente do organismo, diz mesmo que a venda do espaço não afecta apenas a associação, mas toda a comunidade. O dirigente explica que a Associação tem actualmente sete mil membros, mas que o número de devotos de Kuang Tse Tsun Wang já é superior a dez mil pessoas: “Usamos este local de forma legal durante mais de nove anos. Há um altar no interior das instalações onde realizamos celebrações todos os anos e outro tipo de actividades todos os meses. Não quero ver confrontos entre os nossos associados e o Governo quando o espaço for leiloado a 30 de Novembro”, disse Loi Chi On aos jornalistas, depois de entregar uma petição na sede do Governo.

“Como o espaço tem esta componente religiosa, se for vendido é possível que os devotos possam alimentar algum ressentimento e algumas reacções adversas, direccionando-as para o Governo. Não queremos que isso aconteça. Espero que o Executivo preste atenção a estas questões e nos ajude a resolver o problema”, rematou o dirigente.

Depois de em Outubro ter organizado um protesto frente às instalações do escritório de advocacia C&C, a associação não terá recebido qualquer resposta da parte do escritório de advocacia, tendo, ainda assim, obtido da parte do Governo a garantia que os departamentos jurídicos do Executivo se prontificavam a analisar o diferendo.

Se o caso não se resolver, a Associação Macau Nam Ah Shishan promete voltar a montar cerco às instalações do escritório de advocacia, com a organização de um protesto silencioso na Avenida da Praia Grande.