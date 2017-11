Encontro diplomático: A Conselheira de Estado do Myanmar, Ministra dos Negócios Estrangeiros e líder de facto do governo birmanês, Aung San Suu Kyi conversa com a Alta Representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança, Federica Mogherini, durante a 13ª Reunião dos Ministros dos Negócios Estrangeiros da Ásia e Europa (ASEM). A iniciativa termina hoje em Naypyitaw, no Myanmar. EPA / LYNN BO BO

