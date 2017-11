Transportes públicos deixam quase 40 por cento dos turistas insatisfeitos  

Quase metade dos turistas que visitaram o território no terceiro trimestre do corrente consideraram insuficientes os pontos turísticos de Macau, de acordo com dados revelados pela Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC). O organismo indica também que houve uma diminuição do número de visitantes que se mostraram satisfeitos com o funcionamento dos transportes públicos. De acordo com os dados da DSEC, 63 por cento dos visitantes inquiridos mostraram satisfação com a rede de transportes públicos do território. De um mesmo modo, 85 por cento dos inquiridos disseram estar satisfeitos com os serviços dos hotéis e 76 por cento com a higiene ambiental. Os valores percentuais escondem contudo uma diminuição homóloga de 1,1 por cento e 3,8 por cento, respectivamente.

Os visitantes que no terceiro trimestre deste ano passaram pelo território gastaram mais 8,8 por cento do que os que o fizeram no período homólogo do ano passado e mais 15,9 por cento face aos três meses anteriores. No total, e excluindo as despesas relacionadas com o jogo, os turistas e excursionistas gastaram em Macau quase 16 mil milhões de patacas entre Julho e Setembro. As compras foram a principal fonte de despesa, reunindo quase 50 por cento do valor total, seguidas pelas despesas com alojamento e alimentação. A DSEC realça também o aumento de mais de 70 por cento nas despesas relacionadas com a aquisição de cosméticos e perfumes.

O principal motivo de visita a Macau, tendo em conta exclusivamente o capítulo da despesa per capita, foi a participação em convenções e exposições que se traduziu numa despesa de 3.520 patacas, valor este que corresponde a um crescimento homólogo de 13,9 por cento. Já os turistas que vieram visitar amigos ou família foram responsáveis por uma despesa média de 2.143 patacas per capita, no que corresponde a um aumento de mais de 60 por cento.

Entre os visitantes que mais dinheiro gastaram estão os nacionais de Singapura, com uma despesa per capita de 3.257 patacas, ou seja, mais 13,5 por cento em termos anuais. Na outra ponta da tabela estão os taiwaneses que, per capita, gastaram pouco mais de três mil patacas, valor que registou um aumento ténue de 0,8 por cento. Em sentido favorável destacam-se os japoneses que, apesar de a despesa per capita ser também pouco mais do que três mil patacas, tal valor representa um aumento de 17,6 por cento em termos homólogos. Já as despesas per capita dos excursionistas registaram um aumento de 12 por cento que, contudo, não fez este valor ascender até às 800 patacas.