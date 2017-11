Temperaturas vão cair hoje até aos 14 graus  

Às sete da manhã de ontem, a Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG) registou a temperatura mais baixa registada neste Outono até à data: 16,5°. De acordo com as previsões dos mesmos serviços, prevê-se que a monção de Inverno que afecta por estes dias o território se faça sentir durante mais algum tempo. Assim, até ao final desta semana, o céu irá manter-se nublado e as temperaturas baixas.

No fim-de-semana, uma outra monção de Inverno irá atingir a costa do Sul da China, fazendo as temperaturas descer até aos 14°. Para hoje, a temperatura máxima esperada é de 19° e a mínima de 14°. Deste modo, a Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos alertam a população para se manter atenta às mudanças de temperatura e para procurar manter-se quente.