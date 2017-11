Taipé investiga alegada censura de documentário    

Estarão os conteúdos que chegam até aos lares do território através da TV Cabo a ser censurados por exigência de Pequim? A difusão, por parte do National Geographic Channel, de um documentário onde a bandeira da República Popular da China aparece pixelizada, parece indicar que sim. A questão está na ordem do dia na Formosa, onde o documentário também foi transmitido por engano. A National Geographic diz que estava apenas a cumprir com as directivas legais impostas pela China relativamente aos conteúdos que podem ser transmitidos nos mercados de Hong Kong e de Macau.

As autoridades municipais de Taipé vão investigar a alegada censura de que foi alvo a bandeira da República da China, num documentário sobre as Universíadas de Verão de Taipé que foi transmitido pelo National Geographic Channel, um dos canais que integram a rede de televisão em demanda da operadora Chungwa Telecom.

O documentário, que incide sobre os bastidores da competição, foi encomendado pelo Departamento de Informação e Turismo da cidade de Taipé, tendo custado qualquer coisa como 195 mil dólares norte-americanos. O programa acabou por se transmitido por obrigação contratual no canal National Geographic, através da rede de televisão em demanda da Chunghwa Telecom, mas nas cenas em que a bandeira da República da China aparecia, no lugar da bandeira foi exibido um rectângulo pixelizado.

A Comissária do Departamento de Informação e Turismo de Taipé explicou a alegada censura com a transmissão , por engano, de uma versão editada destinada aos mercados de Hong Kong e de Macau. Chien Yu-yen assegurou, ainda assim, que as autoridades de Taipé vão procurar esclarecer a questão e exigir uma compensação à empresa responsável pela produção do documentário.

Já o presidente da Câmara Municipal da capital formosina foi apanhado, na sexta-feira, de surpresa pelos jornalistas, garantindo que não estava ao correr da situação: “Não fazia de todo ideia”, garantiu Ko Wen-je, citado pelo jornal Taipei Times.

O autarca reconheceu, no entanto, que a pressão de Pequim está a aumentar e que não há domínios em que não se faça sentir.

No último dia do mês passado, Ko Wen-je esteve entre as personalidades de Taiwan que assistiram à estreia do documentário, dizendo que se tinha sentido emocionado ao assistir à produção.

Apesar da versão editada do documentário se destinar apenas aos mercados de Hong Kong e de Macau, telespectadores em vários países do Sudeste Asiático também se terão apercebido da pixelização das bandeiras.

Numa assembleia municipal realizada na passa sexta-feira, os vereadores Li Keng Kwei-fang, do Kuomintang, e Wang Ming-sheng, do Partido Democrático Progressista, colocaram divergências políticas atrás das costas e emitiram uma declaração conjunta em que consideram o acto de censura como “um insulto à nação”: “É absurdo. Em causa está o respeito pela nação. Devemos protestar”, defendeu Li Keng.

Weng, por sua vez, defende que as estratégias de supervisão do elenco actualmente responsável pela maior autarquia da Formosa não funcionam e exigiu o apuramento de responsabilidades: “Se se deu o caso de os termos originais do contrato não terem sido respeitados, então a autarquia tem o direito de exigir uma indemnização”, assume.

Os responsáveis pelo National Geographic Channel defenderam-se das acusações com a justificação de que estariam apenas a cumprir as exigências legais de Pequim no que toca aos mercados de Hong Kong e de Macau. O contrato assinado entre a Câmara Municipal de Taipé e a empresa responsável pela produção do documentário estipula, ainda assim, que qualquer alteração à película tenha que ser aprovada pela autoridades municipais da capital formosina, explicou Wang Ta-tung, vice-director do Departamento de Informação e Turismo de Taipé. O responsável adiantou que quaisquer alterações feitas de modo unilateral pela produtora são, aos olhos do Governo Municipal, inaceitáveis.

Se as autoridades de Taipé considerarem que os termos do contrato foram violados, vai procurar garantir uma indemnização no valor de 20 por cento do custo da produção, disse Chien Yu-yen. Já o presidente da câmara, Ko Wen-je, defendeu que o valor da compensação dever ser o dobro do exigido, até porque os contratos são para manter, assinala o autarca.

O PONTO FINAL tentou obter esclarecimentos junto da Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações e da TV Cabo relativamente à eventual existência de exigências legais formuladas por Pequim visando o tipo de conteúdos que podem ou não ser transmitidos em Macau e Hong Kong, mas não recebeu qualquer resposta até ao horário de fecho desta edição.