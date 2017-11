Sulu Sou solicita o direito a apresentar defesa

Sulu Sou endereçou ontem uma carta aos presidentes da Assembleia Legislativa e da Comissão de Regimento e Mandatos em que solicita que a distribuição do parecer elaborado pelo organismo sobre o pedido de suspensão do seu mandato seja feita apenas a partir do dia 1 de Dezembro. O deputado democrata quer que a sessão de votação seja aberta ao público.

Fotografia: Eduardo Martins;

Joana Figueira

O deputado Sulu Sou entregou na manhã de ontem um requerimento formal com carácter de urgência em que solicita a apresentar a sua própria defesa antes que o pedido de suspensão do seu mandato seja votado pela Assembleia Legislativa (AL), avançou a TDM – Rádio Macau.

Na carta, endereçada ao presidente da Assembleia Legislativa, Ho Iat Seng, e ao presidente da Comissão de Regimento e Mandatos, Kou Hoi In, Sulu Sou pede que o prazo de apresentação do parecer da Comissão seja adiado por mais 10 dias e expõe a falta de conteúdo do documento, ontem assinado para cumprir o prazo estabelecido por Ho Iat Seng. O presidente do hemiciclo ainda não se manifestou.

Uma vez cancelada a audiência de julgamento do processo em que é arguido, Sulu Sou quer agora que, conforme prevê o Código de Procedimento Administrativo, o prazo de decisão da suspensão do seu mandato se estenda até ao dia 30 deste mês, sendo o parecer da Comissão de Regimento e Mandatos distribuído aos deputados apenas a partir do dia 1 de Dezembro.

“O adiamento do parecer depende do senhor presidente da Assembleia Legislativa. Neste momento ainda não obtive resposta. Por isso, só podemos ver que a comissão está a exercer a sua competência conforme foi despachado pelo presidente. [Ho Iat Seng] vai fazer uma análise, suponho, e depois se houver algum outro despacho, a Comissão também terá de actuar e dar acompanhamento a esse eventual novo despacho”, frisou Sulu Sou, logo após a reunião de ontem da Comissão de Regimento e Mandatos.

Em declarações ao PONTO FINAL, o deputado explicou que, com o cancelamento da audiência agendada para o dia 28 deste mês, terá mais tempo para preparar a defesa que vai apresentar no hemiciclo e um tempo mais alargado para conquistar o apoio dos deputados. O escrutínio será secreto.

Ontem, após a reunião da Comissão, Sulu Sou falou aos jornalistas sobre o desejo de ver aberta ao público a sessão plenária onde será decidida a sua suspensão: “Eu faço questão de ter a reunião aberta para poder participar e poder expor a minha posição sobre a suspensão das minhas funções”, indicou.

“Para [a reunião] ser à porta fechada temos de ter uma deliberação do plenário. A Comissão não emitiu qualquer opinião sobre esta matéria”, garantiu o presidente da Comissão de Regimento e Mandatos, no seguimento da referência de Sulu Sou a um caso que remonta a 1997, semelhante àquele em que se encontra e que foi tratado em plenário à porta fechada.

Quanto ao parecer dado ontem a conhecer aos jornalistas, foi feito de acordo com o debate na reunião que teve lugar na semana passada, na medida em que foi posto no papel que “a comissão entende que não deve emitir um parecer directamente valorativo da situação concreta, uma vez que considera que só assim se permitirá uma total liberdade de consciência na formulação de opção de voto por parte dos Senhores Deputados”. O parecer cinge-se aos aspectos “informativo” e “procedimental sobre a questão em análise”.