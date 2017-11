Sulu Sou “censurado” por divulgar conteúdo das reuniões das comissões da AL

Na reunião da Comissão de Regimento e Mandatos que decorreu ontem, o deputado Sulu Sou foi criticado pelos deputados presentes no encontro por ter partilhado nas redes sociais informações sobre as discussões que decorrem no seio dos organismos. “Acho que não identificando os intervenientes, o contéudo das reuniões deve ser revelado”, defendeu o democrata.

Fotografia: Eduardo Martins;

Joana Figueira

Os membros da Comissão de Regimento e Mandatos criticaram o deputado Sulu Sou Ka Hou por ter divulgado, nas redes sociais, conteúdos discutidos em duas reuniões de comissões da Assembleia Legislativa (AL). “De um modo geral não podemos e nem vamos divulgar as palavras, a posição dos outros deputados; temos vindo sempre a cumprir esta regra”, afirmou ontem o presidente da Comissão de Regimento e Mandatos, Kou Hou In. O responsável disse ainda que o grupo de trabalho não tem “a certeza sobre o âmbito do sigilo” dos encontros. Sulu Sou continua a mostrar-se apologista de um reforço da transparência nas reuniões.

“O deputado Sou Ka Hou divulgou de forma integral o conteúdo da reunião na Internet, com a menção das posições tomadas pelos deputados. Face às exigências do Regimento, de facto, há uma violação. Não apenas eu, mas todos os membros da Comissão também consideram errada esta prática. Esperamos que haja respeito pelos deputados e também pela Assembleia [Legislativa] e pela deliberação tomada pela Comissão”, disse Kou Hou In aos jornalistas, após uma reunião que decorreu ontem.

De acordo com o presidente da Comissão de Regimento e Mandatos, um deputado só deve “relatar de forma geral e vaga o conteúdo da reunião” ou expor apenas os seus próprios pontos de vista, salientando que “nunca houve casos em que as palavras de cada deputado tivessem sido divulgadas através da Internet”.

Kou Hou In remete este caso para uma violação do artigo 93o do Regimento da Assembleia Legislativa da RAEM, relativa ao carácter reservado das reuniões das Comissões, que refere que “as reuniões dos organismos decorrem à porta fechada, salvo deliberação em contrário”. A manutenção da realização das reuniões das comissões da Assembleia Legislativa à porta fechada havia sido decidida pelos respectivos presidentes no início da corrente sessão legislativa.

O deputado justifica que o carácter reservado dos encontros serve “para os deputados poderem discutir de forma mais ampla os assuntos”, significando a não divulgação dos conteúdos o cumprimento do “respeito mútuo” entre os mesmos: “Quanto ao dever de sigilo temos que saber os limites, não temos a certeza sobre o âmbito do sigilo, o âmbito da reserva das reuniões. A matéria pode-se dizer que não está aperfeiçoada, mas temos que cumprir alguns limites”, indicou.

Vong Hin Fai, que ladeava Kou Hou In durante o encontro com a imprensa que se seguiu à reunião da Comissão de Regimento e Mandatos, quis complementar as declarações do colega e defendeu que “se as palavras dos deputados e as posições tomadas pelos deputados forem reveladas, é um desrespeito”. Tendo ainda em conta o artigo 93o, que prevê que as reuniões decorram à porta fechada, “então temos que cumprir o respeito mútuo”, disse.

Até ao momento, frisou Kou Hou In, “não está prevista qualquer sanção porque todos estão agora a actuar de boa fé”, sendo este o primeiro caso do género registado.

A matéria seguiu mesmo para hemiciclo, tendo Vong Hin Fai e Kou Hou In apresentado uma interpelação ao Governo na sessão plenária que decorreu na tarde de ontem. No documento referem que a divulgação dos conteúdos por Sulu Sou é “lamentável”: “Foi citado e divulgado o que se passou e o que foi dito nas reuniões das duas comissões, com a indicação de nomes, e será que as citações foram objectivas e precisas ou foram parciais? Trata-se de uma questão que merece a nossa discussão”, escreveram os dois deputados. Kou e Vong concluem a interpelação com uma manifestação de “forte insatisfação” e defendendo que “o acto em causa deve ser censurado”.

Ainda na reunião plenária de ontem, o deputado Sulu Sou aproveitou, no final da sua intervenção no período antes da ordem do dia, para comentar a interpelação apresentada ao Executivo pelos colegas de bancada: “Quanto ao conteúdo das comissões, compreendo. Acho que não identificando os intervenientes, deve-se revelar o conteúdo das reuniões. Vou continuar a trabalhar com toda a seriedade”, disse.

“SÓ FIZ COM QUE HOUVESSE MAIS TRANSPARÊNCIA NAS REUNIÕES”

“Sim, fui criticado e questionado pela Comissão [de Regimento e Mandatos]”, disse aos jornalistas o deputado Sulu Sou, referindo-se à partilha no Facebook das matérias discutidas nas reuniões da 3.ª Comissão Permanente e da Comissão de Regimento e Mandatos.

“No Regimento, não vemos que temos que cumprir qualquer dever de sigilo. Como deputado, espero que o público também tenha o direito de saber o que foi discutido na reunião sobre um tema que está relacionado com o interesse público. Por isso aquilo que deve ser criticado não devo ser eu, porque eu só fiz com que houvesse mais transparência nas reuniões”, declarou o pró-democrata.

Sulu Sou garante que não fez qualquer registo de voz durante as reuniões das quais divulgou informações. “Eu sei que não é permitido por isso não fiz”, afirmou, acrescentando que espera que “todos compreendam [que tudo o que revela] é para conhecimento do público”.

CAIXA

“NÃO EXISTEM ESTIPULAÇÕES [DA AL] QUE INDIQUEM QUE OS DEPUTADOS TÊM CONFIDENCIALIDADE”

Durante a reunião da Comissão de Regimento e Mandatos, Sulu Sou tirava apontamentos da discussão quando o presidente daquele grupo de trabalho, Kou Hou In, lhe pediu para “parar”, revelou o pró-democrata num vídeo publicado na sua página pessoal de Facebook, no qual voltou a partilhar informações sobre o encontro, contudo sem nomear deputados.

“Na reunião de ontem, quando estava a tirar notas da discussão, Kou Hoi In pediu-me para parar de escrever. Se estou presente na reunião, tenho o direito a escrever qualquer coisa. O Estatuto dos Deputados não proíbe que um deputado que esteja presente numa reunião aponte o que ouve, mas por respeito parei”, declarou Sulu Sou.

O deputado apontou que ainda que a reunião se realize à porta fechada, “não existem estipulações [da AL] que indiquem que os deputados têm confidencialidade, portanto tenho o direito de divulgar informações da reunião”.

Sulu Sou frisou ainda que “respeita os deputados”, mas que “se tiver de optar entre o direito à informação e os deputados”, a escolha recairá sobre o direito do público à informação. “Vou continuar a envidar esforços no sentido de ‘abrir’ as reuniões ao público”, afirmou.