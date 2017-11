Si Ka Lon e Song Pek Kei visitam CTM para troca de ideias sobre “cidade digital”

Ao longo dos últimos anos, a Companhia de Telecomunicações de Macau (CTM) tem procurando introduzir novas aplicações tecnológicas e expandir a infra-estrutura da sua rede no âmbito do projecto de desenvolvimento do conceito de “cidade digital”.

Tendo em vista este desígnio, e a ainda o conceito análogo de “Cidade Inteligente”, a CTM recebeu a visita dos deputados Si Ka Lon e Song Pek Kei para abordar ambas as questões, num encontro que contou também com a presença de Vandy Poon, director executivo da companhia de telecomunicações.

De acordo com um comunicado da empresa, o director executivo da CTM sublinhou a vontade conjunta manifestada pelos dois deputados de “contribuir para a prosperidade de Macau”. Na ocasião, foram apresentados diversos projectos de desenvolvimento da CTM associados ao conceito “Digital Macau”, incluindo soluções no âmbito do governo electrónico, do comércio electrónico e da educação electrónica, entre outros.

A CTM deu também a conhecer o esforço empreendido para garantir a estabilidade do seu serviço de telecomunicações em casos de emergência, como aquando da passagem do tufão Hato por Macau, garantindo apoio aos diversos sectores.

A companhia de telecomunicações explicou ainda o investimento feito em infra-estruturas de rede, sublinhando que o seu serviço de internet encontra-se “no topo da lista em termos mundiais”. Depois da visita às instalações da CTM na Taipa, a delegação encabeçada pelos dois deputados foi ainda convidada a conhecer o Centro de Dados e Gerenciamento de Rede de forma a “ganhar um conhecimento profundo sobre as operações diárias e medidas de segurança impostas pelos dois centros”.