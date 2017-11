Reforçadas capacidades de salvamento marítimo em exercício com Guangdong e Hong Kong

As autoridades de Macau, Hong Kong e Guangdong conduziram ontem um exercício conjunto de busca e salvamento no mar, nas imediações do Aeroporto de Macau e do novo Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Exterior como forma de testar as capacidades de salvamento e coordenação das autoridades locais.

No exercício foi simulada a colisão entre uma embarcação de passageiros e uma embarcação de transporte de combustíveis, da qual resultaram danos na proa da primeira, que transportava 31 passageiros. Segundo a Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água (DSAMA), o exercício teve a duração de 1h30 e envolveu nove embarcações, 10 ambulâncias, dois helicópteros e mais de 200 pessoas.

A DSAMA acrescentou que o exercício foi concluído “sem sobressaltos e atingidos os objectivos previstos”, tendo o mesmo sido realizado também devido à “complexidade do estado do mar” para assim “aumentar capacidades de resposta a incidentes”.