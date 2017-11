PSP registou 242 infracções por taxistas nos últimos 10 dias  

Entre 10 e 19 de Novembro, de forma a garantir a segurança durante o Festival da Gastronomia e o Grande Prémio de Macau, a Polícia de Segurança Pública (PSP) reforçou o número de patrulhas com o propósito de manter a ordem e reprimir as acções ilegais.

Durante os 10 dias, a PSP registou 242 infracções praticadas por taxistas, das quais 219 estavam relacionadas com a prática de preços abusivos e ainda com a recusa em aceitar passageiros. O número de visitantes ascendeu aos 4.9 milhões, registando um aumento de 5,3 por cento quando comparado com o período homólogo.

Paralelamente, a Polícia de Segurança Pública registou ainda dois casos de revenda ilegal de bilhetes para o Grande Prémio a um preço superior ao estipulado e um caso de furto no Festival da Gastronomia.

A PSP vai continuar a levar a cabo as inspecções na fronteira e locais onde se concentra um maior número de pessoas, com o propósito de assegurar a segurança pública e um bom ambiente nos restantes dias do Festival da Gastronomia, bem como em outras actividades que vão decorrer até ao final deste ano.