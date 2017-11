Protestos no Congo fizeram mais de meia centena de vítimas desde Abril

A Igreja Católica congolesa lamentou ontem “o uso desproporcionado da força” pela polícia da República Democrática do Congo (RD Congo) durante manifestações antigovernamentais naquele país, contabilizando 56 mortos, incluindo 52 “mortos a tiro”, entre Abril e Outubro.

Nos últimos meses, o clima de insatisfação tem crescido no país contra o Presidente, Joseph Kabila, e protestos pacíficos organizados pela sociedade civil e pelos partidos da oposição têm sido reprimidos pelas forças de segurança.

Num relatório divulgado pela Conferência episcopal nacional do Congo (Cenco), os bispos congoleses referiram que após uma monitorização dos protestos na RD Congo, conduzida por 200 observadores destacados no terreno, foram contabilizadas “pelo menos 56 pessoas mortas durante o período em análise [Abril e Outubro do ano corrente], das quais 52 foram baleadas, uma por uso de gás lacrimogêneo e três polícias mortos por manifestantes”.

A Cenco contabilizou ainda “pelo menos 105 feridos, dos quais 87 por balas” e “pelo menos 355 casos de detenção de manifestantes pela polícia, forças armadas e serviços especializados do Estado”.

Os observadores destacados pelo episcopado (corporação dos bispos) também relataram que duas esquadras, quatros jipes das forças policiais e uma loja foram incendiados por manifestantes.