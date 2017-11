Portadores de deficiência: Suprir barreiras e apoiar acesso ao emprego  

A integração na sociedade dos cidadãos portadores de deficiência foi ontem abordada no hemiciclo por Chan Hong e Lei Chan U, em diferentes vertentes. Se a deputada alertou para a necessidade de melhorar as infra-estruturas, tendo em vista a supressão de barreiras arquitectónicas, o deputado defendeu a adopção de medidas para apoiar estes cidadãos na procura de emprego, nomeadamente com o reforço das acções de formação profissional e com a resolução das dificuldades de deslocação.

“Actualmente, temos cada vez mais infra-estruturas sem barreiras arquitectónicas, mas será que isso consegue satisfazer as necessidades dos utentes? Espero que o Governo reveja, quanto antes, o ambiente sem barreiras arquitectónicas de Macau, para poder encontrar as deficiências e repará-las”, salientou Chan Hong. A deputada eleita por sufrágio indirecto, representante dos sectores dos serviços sociais e educacionais, recordou que as directivas sobre supressão de barreiras arquitectónicas deverão “ser implementadas no início do próximo ano, prioritariamente em instalações e obras públicas”. Assinala, contudo, a parlamentar que a sua elaboração “é apenas o início de um longo caminho”. Pois, uma vez que as directivas “não têm efeitos vinculativos, mesmo que sejam observadas nas instalações e obras públicas, estão ainda longe de poder atingir o objectivo de uma sociedade sem barreiras arquitectónicas”.

Entende, por isso, Chan Hong, que o Executivo “deve promover mais acções de divulgação, incentivo e sensibilização educativa, para se tornarem uma força motora e um hábito”.

Já Lei Chan U assinalou que, de entre os cerca de 7100 cidadãos portadores de deficiência em Macau, “metade dessas pessoas trabalha, mas normalmente são trabalhos monótonos”, o que indica que “o baixo nível de técnica profissional é um dos motivos importantes para a dificuldade de encontrarem um emprego de que gostem ou de mudarem para um emprego mais adequado ou com salário mais elevado”.

O deputado, eleito por via indirecta e representante do sector do trabalho, sugere por isso ao Executivo “reforçar as acções de formação profissional para elevar a capacidade e a confiança das pessoas deficientes na procura de emprego; realizar acções de formação específica tendo em conta os tipos e graus de deficiência; diversificar os cursos de formação técnico-profissional, para alargar o espaço de emprego dessas pessoas”. Entre outras medidas, Lei Chan U inclui ainda “impulsionar a generalização de locais de trabalho sem barreiras arquitectónicas” ou “resolver as dificuldades de se deslocarem, em prol da salvaguarda do direito de deslocação”. S.G.