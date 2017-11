Orçamento para 2018 aprovado apesar de críticas ao aumento da despesa  

Foi ontem aprovada na generalidade e por unanimidade, a proposta de Orçamento para 2018. Previsto no documento está um aumento de 15,76 por cento na receita, e de 14,5 por cento na despesa, que pela primeira vez ultrapassa os 100 mil milhões de patacas. O secretário para a Economia e Finanças adiantou que espera apresentar no próximo ano uma proposta de lei para a criação do Fundo para o Desenvolvimento do Investimento.

A Assembleia Legislativa aprovou ontem, na generalidade, o orçamento para 2018, que prevê um aumento de 15,76 por cento na receita, mas também da despesa (+14,5 por cento), o que suscitou críticas de alguns deputados. De acordo com a proposta de Orçamento para 2018, o Executivo prevê ainda que as receitas globais ascendam a 119,16 mil milhões de patacas – mais 15,76 por cento do que o previsto para este ano.

Dentro das receitas globais esperadas para o próximo ano, 91,4 mil milhões de patacas correspondem a impostos directos, com a grande fatia a resultar dos 35 por cento cobrados sobre as receitas brutas dos casinos. O Governo espera arrecadar, com o imposto directo sobre o jogo, 80,5 mil milhões de patacas – contra 71,8 mil milhões de patacas que previu para o corrente ano.

Já a despesa global vai aumentar 14,5 por cento para 109,61 mil milhões de patacas, com o PIDDA (Plano de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração) a representar quase um quinto desta rubrica: 21,14 mil milhões de patacas contra 15,25 mil milhões de patacas do Orçamento de 2017.

Alguns deputados manifestaram ontem preocupação com o aumento da despesa, que ultrapassa pela primeira vez os 100 mil milhões de patacas, com o deputado democrata Au Kam San a alertar que “os gastos têm crescido de forma muito rápida”.

Em particular em relação ao aumento dos gastos com a função pública – que outros deputados criticaram – o secretário para a Economia e Finanças, Lionel Leong, disse justificar-se, não só com subidas salariais, mas com mais contratações, depois da aplicação de “medidas de austeridade” em 2015, quando as receitas dos casinos estavam a cair. Leong deu como exemplo o estabelecimento de águas marítimas sob jurisdição de Macau, autorizado pelo Governo Central, que gerou necessidade de contratações para os Serviços de Alfândega.

Durante o debate, o secretário abordou também sobre o impacto do tufão Hato, que atingiu Macau a 23 de Agosto. A tempestade, a mais forte em mais de 50 anos, matou dez pessoas e deixou mais de 240 feridos, além de causar avultados prejuízos. O Governo lançou algumas medidas de apoio financeiro, entre subsídios e empréstimos. Até agora, disse Leong, já foram apresentados cerca de seis mil pedidos. “Se todos forem aprovados o montante vai ser por volta de 400 milhões de patacas”, indicou.

Ainda sobre o tufão, ficou a promessa de que o Governo quer “investir mais em construção de infraestruturas”, após verificar-se o impacto que o Hato teve nas construções: “Vemos que os bairros antigos foram afectados pelo tufão, queremos revitalizar economicamente esses bairros”, frisou.

Lionel Leong falou ainda do prometido Fundo para o Desenvolvimento do Investimento, indicando que espera apresentar uma proposta de lei sobre a sua criação em 2018. Na tarde de ontem, a Assembleia Legislativa aprovou também na generalidade uma proposta de lei de alteração ao Regime de Garantia de Depósitos, que visa simplificar o cálculo da compensação a pagar aos depositantes.

O diploma introduz mexidas nos critérios a observar na determinação do valor da compensação a pagar, deixando cair a dedução das eventuais dívidas do depositante à respectiva instituição aquando do accionar da garantia pelo Fundo de Garantia de Depósitos (FGD). Assim, são apenas levados em conta os saldos dos depósitos garantidos do depositante na entidade participante em causa, acrescidos dos respectivos juros contados até àquela data. O actual regime prevê um limite máximo de reembolso de 500 mil patacas a cada depositante e por banco. Agência Lusa