Oposição timorense rejeita urgência de um orçamento rectificativo    

A oposição timorense, maioritária no Parlamento, chumbou esta segunda-feira um pedido de tramitação com urgência da proposta de lei do Orçamento Rectificativo apresentado pelo Governo, criticando o conteúdo e o momento de apresentação do texto.

O chumbo do pedido de urgência marcou uma tensa sessão plenária do Parlamento Nacional que arrancou com a oposição a anunciar uma moção de censura ao Executivo, que cairá se essa moção for aprovada. O debate da moção de censura pode realizar-se já esta semana.

Nesta sessão, a oposição apresentou também um recurso contra a decisão do presidente do Parlamento Nacional, Aniceto Guterres Lopes, ter admitido a proposta de orçamento.

O pedido de urgência foi chumbado com 35 votos contra e 30 a favor e “o Parlamento Nacional vai agora fazer a tramitação do orçamento de acordo com calendário normal”, explicou o presidente do Parlamento Nacional, Aniceto Guterres Lopes.

“Apesar de haver um recurso, a tramitação é um processo normal e o Orçamento vai agora baixar às comissões especializadas”, disse.

Um parecer a defender essa tramitação urgente já tinha sido rejeitado, com seis votos contra e cinco a favor, na semana passada, na Comissão de Finanças Públicas, com a oposição a contestar a oportunidade e conteúdo do projecto de lei do executivo.

A proposta de orçamento rectificativo do Governo prevê um aumento das contas públicas de 1,34 mil para 1,6 mil milhões de dólares (cerca de 1,36 mil milhões de euros) e inclui, entre outros elementos, cerca de 12 milhões de dólares para a eventual realização de eleições antecipadas, opção que pode ser escolhida pelo chefe de Estado se o Governo cair.