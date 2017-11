Nepotismo, corrupção e conluio. Governo sob fogo na Assembleia Legislativa

Sulu Sou, Au Kam San e José Pereira Coutinho deram ontem voz, no hemiciclo, a três das mais corrosivas intervenções do âmbito da nova legislatura. Os deputados atacaram a falta de transparência de organismos como a Fundação Macau e o desinteresse do Governo face à escassa participação cívica da população.

Três deputados da chamada ala pró-democracia lançaram ontem duras críticas ao executivo, apontando para a existência de “nepotismo”, “corrupção” e “conluio” na governação.

Durante o período de intervenções antes da ordem no dia, Sulu Sou começou por criticar a gestão da Fundação Macau (FM), uma instituição pública que distribui subsídios e recebe 1,6 por cento das receitas brutas do sector do jogo, o motor da económica do território: “Esta fundação foi criada no início de 2001 e já na altura alguns deputados suspeitavam que, com o seu funcionamento à porta fechada, o tráfico de interesse seria provável”, disse. Sou lembrou que em 2015, quando as receitas dos casinos estavam a cair, a FM gastou 2,3 mil milhões de patacas com mais de 2.000 projectos, incluindo financiamentos a associações que variaram entre um e dez milhões de patacas.

O deputado defende que a Fundação deve divulgar as contas em relação a cada actividade financiada e não apenas o valor global: “O público nada sabe sobre as despesas de cada actividade nem sobre os financiamentos atribuídos às instituições do continente [China] e do exterior”, disse.

Sulu Sou é vice-presidente da Associação Novo Macau, organismo que em 2016 organizou um protesto contra a atribuição por parte da Fundação Macau, de um subsídio de 100 milhões de reminbis à Universidade de Jinan, na República Popular da China. A associação entendia haver conflito de interesses por o chefe do Executivo, Chui Sai On, presidir ao Conselho de Curadores da Fundação Macau e ser, em simultâneo, vice-presidente do Conselho Geral da Universidade de Jinan.

“Os financiamentos atribuídos pelo Governo e pela Fundação Macau provêm da população, que há anos solicita a divulgação de todos os financiamentos públicos, para acabar com o nepotismo e o tráfico de interesses, e o Governo deve, quanto antes, pôr ordem na desordem, divulgando de acordo com a lei as contas das associações em relação a cada actividade financiada”, defendeu.

O veterano Au Kam San focou a sua intervenção na ausência de um sistema democrático em Macau, onde o líder do Governo é eleito por um colégio de 400 membros e apenas uma minoria da assembleia é escolhida pela população.

Para o deputado esta é a “razão-chave” para a “fraca capacidade governativa” e faz com que “as acções governativas se inclinem para as camadas que usufruem de interesses adquiridos”: “A não responsabilização dos dirigentes e o descontrolo das despesas públicas são fruto da falta de democracia do sistema político e da perda de poder da população”, disse.

A ausência de participação popular gerou “políticas desadequadas” e “deu azo a conluio, tráfico de influências, abuso de poder em proveito próprio e corrupção”, afirmou.

Por seu lado, Pereira Coutinho disse que desde a transferência de Macau para a China, em 1999, “a cidade tem sido assolada com vários casos de corrupção graves envolvendo alguns titulares de principais cargos”, que ocorreram, entre outros motivos, por “défice de transparência governativa, inexistência de mecanismos internos para detecção de abusos de poder, nomeadamente um sistema eficaz e de confiança para delatores”.

Assim, pediu ao chefe do executivo que Macau volte a ser avaliada pela organização Transparência Internacional ao nível do Índice de Percepção da Corrupção. Segundo Coutinho, os Serviços de Administração e Função Pública explicaram que Macau não é avaliada desde 2012 por apenas cumprir um dos três requisitos solicitados: “Está em causa a imagem de Macau como cidade internacional e que quer dar um bom exemplo de que a tolerância é mesmo zero quanto à propagação de nichos de corrupção, a começar pelo topo da pirâmide governativa”, afirmou.