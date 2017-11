Antecipando a inauguração do MGM Cotai a 29 de Janeiro próximo, a operadora de jogo MGM está a aceitar, a partir de hoje reservas para o mais recente empreendimento do grupo. Com abertura prevista para o final do mês de Janeiro próximo, o hotel vai oferecer cerca de 1.400 quartos, locais de reunião, espaços comerciais e uma praça da alimentação. O MGM Cotai vai ainda estar dotado do que a empresa diz ser o “primeiro teatro dinâmico da Ásia”.

