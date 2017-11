Merkel diz-se preparada para regressar às urnas

A chanceler alemã, Angela Merkel, disse ontem que está pronta para ser candidata a novas eleições, cenário que prefere ao de formar um governo minoritário, se não for possível uma coligação de governo.

A União Democrata-Cristã (CDU), de Merkel, que venceu as legislativas sem maioria, com 33 por cento, viu o seu anterior parceiro de governo, o Partido Social-Democrata (SPD, 21,5 por cento) recusar uma nova coligação, e iniciou conversações com o Partido Liberal (FDP, 10,7 por cento) e com os Verdes (8,9 por cento), mas, no domingo, os liberais anunciaram que abandonam as negociações.