Macau Esporte Clube conquista bicampeonato no Brasil

A equipa feminina de hóquei em campo do Macau Esporte Clube, fundada por membros da comunidade macaense que se radicou em São Paulo, continua a dar cartas na modalidade. A formação conquistou no passado fim-de-semana o título feminino no Campeonato Brasileiro de Hóquei em Campo pelo segundo ano consecutivo, afirmando-se como a principal potência do hóquei em campo brasileiro. A modalidade chegou a ter grande projecção em Macau até meados da década de setenta do século passado e uma selecção de atletas do território esteve quase a representar Portugal nos Jogos Olímpicos de Melbourne, em 1956.

Na derradeira partida da edição de 2017 do Campeonato Brasileiro, disputada no Rio de Janeiro, Macau Esporte Clube e Florianópolis decidiam entre si o triunfo no Campeonato, tendo um golo de Gisele Costancio bastado para que a formação do Macau conquistasse o bicampeonato. A guarda-redes do Macau Esporte Clube, Caroline Marson, mostrou-se intransponível ao longo da partida, tendo mostrado o porquê de ter sido considerada a melhor atleta do Campeonato, competição na qual apenas sofreu dois golos.

Na terceira posição da prova ficou a equipa do Hóquei Clube Desterro, seguindo-se o Carioca Hóquei Clube, o Grêmio Interlagos e a formação do Londrina Hockey Club, que ficou na sexta e última posição da tabela.

Desde que se estrearam no piso sintético da Cidade Universitária de São Paulo que a equipa feminina do Macau Esporte Clube não sabe o que é perder, tendo contabilizado sete vitórias e três empates no âmbito dos 10 jogos disputados ao longo dos últimos dois anos.