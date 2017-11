Lei Man Chao: Novo tipo de habitação pública serve apenas para iludir o público

Lei Man Chao, presidente da Iniciativa para o Desenvolvimento Comunitário de Macau convocou ontem a imprensa para uma iniciativa em que se propôs abordar o relatório das Linhas de Acção Governativa para 2018. Cáustico, o dirigente associativo não poupou críticas ao Governo e aos próprias propostas de governação para o próximo ano. “Não apresentam nada de bom”, diz.

Elisa Gao

elisa.pontofinal@gmail.com

Uma semana depois do Chefe do Executivo ter apresentado o relatório das Linhas de Acção Governativa para 2018, a discussão sobre o programa político apresentado pelo Governo continua acesa. “As Linhas de Acção Governativa não apresentam nada de bom”, considera a Iniciativa de Desenvolvimento Comunitário, que ontem realizou uma conferência de imprensa para comentar as propostas do Executivo para o próximo ano.

Lei Man Chao, presidente da organismo, apresentou considerações que se centraram sobretudo sobre a qualidade de vida, a habitação e a administração pública. A única diferença em relação ao relatório das LAG apresentado para o presente ano, apontou Lei, é o conteúdo relacionado com a prevenção de inundações. Ainda que se incluam medidas a curto e longo-prazo, o dirigente diz que “esta parte continua vazia e não existem alterações específicas ou calendarização para as medidas a curto-prazo” delineadas no relatório das Linhas de Acção Governativa.

Lei lembrou, por um lado, que o salário mínimo de 3,450 patacas não foi ajustado, permanecendo igual ao que era em Janeiro de 2016. Por outro lado, as LAG para o próximo ano não mencionam passos concretos no âmbito das estratégias de renovação urbana: “São apenas utilizadas toneladas de palavras neste âmbito e continua a ser necessário consultas e estudos. Nada está determinado”, assinala o dirigente.

Porém, Lei Man Chao atribui as razões para a “falha” das políticas públicas à pouca eficácia da administração pública em domínios como o fomento da participação pública ou a falta de interesse na promoção de uma maior democratização do sistema político.

Cáustico, Lei Man Chao considera que o relatório das Linhas de Acção Governativa é um pântano de ideias: “Vai guiar totalmente à falta de visão e direcção das implementações políticas futuras”, disse. A Iniciativa de Desenvolvimento Comunitário de Macau insiste que quaisquer medidas que ajudem à melhoria das questões da qualidade de vida devem ser implementadas com planos e objectivos, e que a democratização do sistema político com participação política do público é fundamento substantivo para o desenvolvimento futuro de Macau.

À margem da conferência de imprensa, Lei Man Chao falou ao PONTO FINAL sobre as suas considerações em relação aos novos tipos de habitação pública: “Actualmente, o fornecimento de habitação pública não é muito e a demanda básica de habitação não consegue ser satisfatória. Nestas circunstâncias, penso que [o novo tipo de habitação pública] serve apenas para desviar a atenção pública; fora isso, não consigo perceber para que servirá”.

O presidente da Iniciativa de Desenvolvimento Comunitário de Macau acrescentou ainda que “quando não se consegue satisfazer a demanda elementar e se constroem fracções em número suficiente esta coisa estranha, este conceito, não é compreensível”.