Jovens locais ouvem palavras de incentivo antes dos Jogos do Pacífico

A sede do Governo recebeu ontem um grupo de 41 jovens atletas do território que vão participar na edição de 2017 dos “Jogos do Pacífico para Estudantes”, competição que está agendada para 3 a 10 de Dezembro em Adelaide, na Austrália. No discurso que proferiu, Alexis Tam destacou a importância do desenvolvimento dos jovens através da participação neste tipo de iniciativas e incentivou os jovens a trocar experiências e estabelecer intercâmbios com os restantes atletas.

Pedro André Santos

Serão três, as modalidades diferentes em que vão competir os 41 atletas de Macau que vão marcar presença na Austrália, entre 3 e 10 de Dezembro, na edição de 2017 dos “Jogos do Pacífico para Estudantes”. A natação, os saltos para a água e o atletismo são os desportos em que os jovens locais terão que mostrar apetências, havendo ainda competições colectivas de natação e de atletismo para atletas com necessidades educativas especiais.

A comitiva do território só parte no início do próximo mês para a Austrália, mas a despedida dos jovens locais decorreu ontem na sede do Governo, numa cerimónia que contou com a presença do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam, que entregou uma bandeira da RAEM aos representantes da delegação escolar. Na ocasião, Alexis Tam salientou a importância do desenvolvimento diversificado dos estudantes, promovendo activamente a participação dos mais jovens nas práticas desportivas.

O Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura aproveitou ainda a ocasião para incentivar os jovens estudantes a “trocarem mais experiências e estabelecerem intercâmbios” com os restantes atletas, constituindo a participação nos “Jogos do Pacífico para Estudantes” uma “oportunidade de aprendizagem” para eles “ampliarem o seu horizonte”.

Igualmente na cerimónia esteve presente Leong Lai, directora dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ). À semelhança de Alexis Tam, a directora da DSEJ aproveitou a presença da delegação escolar para dirigir palavras de incentivo aos membros da comitiva, dizendo aos jovens para “valorizarem a oportunidade de participação para obterem experiências de competição e melhorarem o seu nível desportivo”.

Perante o olhar atendo dos jovens, Leong Lai instou os atletas a “aproveitarem a oportunidade para fortalecer o intercâmbio com os alunos de outros países e regiões de modo a demonstrar a boa imagem dos estudantes de Macau e a promover a amizade e o espírito desportivo”.

A delegação reúne 41 elementos em representação de 21 instituições de ensino de Macau, nomeadamente a Escola Dom João Paulino, a Escola Estrela do Mar, a Escola para Filhos e Irmãos dos Operários, a Escola Hou Kong, o Instituto Salesiano da Imaculada Conceição, a Escola de Santa Madalena, a Escola Nossa Senhora de Fátima, a Escola Secundária Pui Ching, a Escola São Paulo, o Colégio Yuet Wah, o Colégio do Sagrado Coração de Jesus, a Escola Concórdia para Ensino Especial, a Escola das Nações, Escola Primária Luso-Chinesa do Bairro Norte, a Escola de Talentos Anexa à Escola Hou Kong, a Escola Fong Chong da Taipa, a Escola Keang Peng, a Escola Luso-Chinesa Técnico-Profissional, a Escola de Aplicação Anexa à Universidade de Macau, o Colégio Anglicano de Macau e a Escola Cham Son de Macau.