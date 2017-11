Investimentos dos residentes de Macau no exterior cresceram 20,2 por cento

Os residentes, as empresas e as entidades privados do território estão cada vez mais abertos a investimentos em soluções financeiras no exterior. No primeiro semestre, o volume da carteira de investimentos dos residentes do território superou os 582 mil milhões de patacas. Grande parte do investimento tem por destino a República Popular da China ou é canalizado através de entidades chinesas.

A ideia de investir está cada vez mais nos hábitos e no léxico de residentes, do governo, de empresas e de entidades privadas do território, a julgar pelos dados ontem divulgados pela Autoridade Monetária e Cambial de Macau (AMCM). O organismo adianta que no final do primeiro semestre do corrente ano a carteira global de investimentos das pessoas individuais e colectivas da RAEM totalizava os 582,6 mil milhões de patacas, um montante 20,2 por cento superior ao registado no final do segundo semestre de 2016. Em termos homólogos, a subida é ainda mais significativa, atingindo a marca dos 31,5 por cento.

O investimento em títulos representativos do capital continua a pontificar entre as preferências dos investidores do território, com a aposta em fundos mútuos e em trusts a atingir os 210,9 mil milhões de patacas.

A maior fatia da carteira local de investimentos recai, no entanto, em obrigações a longo prazo, para onde foram canalizados por instituições bancárias e fundos de investimento qualquer coisa como 361 mil milhões de patacas, mas 26,2 por cento do que no final do segundo semestre de 2016. No capítulo das obrigações a curto prazo, registou-se no primeiro semestre do corrente ano uma queda significativa face ao semestre imediatamente anterior, com as estratégias de investimento a curto prazo a recuarem 28 por cento para os 10,8 mil milhões de patacas.

Em termos geográficos, o continente asiático continua a ser o que mais confiança transmite aos investidores do território. A região asiática, explica a Autoridade Monetária num comunicado, deteve durante Janeiro e Junho a maior fatia de investimentos externos dos residentes de Macau, com 59,2 por cento do total do capital investido. A região do Atlântico Norte e das Caraíbas, onde se situam alguma dos mais conhecidos paraísos fiscais do planeta, atraiu 14,4 por cento do investimento de natureza financeira com origem no território. À Europa, à América do Norte e à Oceânia foram parar respectivamente fatias de 12,6 por cento, 10,1 por cento e 3,1 por cento da carteira global de investimentos dos residentes, das empresas e das entidades privadas de Macau.

Dos quase 300 mil milhões de patacas investidos em fundos ou em obrigações a longo prazo na região asiática, a esmagadora maioria do investimento foi, durante a primeira metade do ano, canalizado para títulos emitidos por entidades da República Popular da China. O investimento feito tendo por intermediárias organizações do Continente atingiu entre Janeiro e Junho os 247,4 mil milhões de patacas, representando 42,5 por cento do total da carteira externa de investimentos aplicados pelos residentes de Macau. De acordo com a Autoridade Monetária, os investimentos – que tiveram uma rentabilidade semestral da ordem dos 32,1 por cento – consistiram em 52,6 mil milhões em títulos representativos de capital, 190,6 mil milhões em obrigações a longo prazo e 4,2 mil milhões em obrigações a curto prazo.

Paradoxalmente, a quota da carteira de investimentos emitidos por entidades da vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong desceu de 13,6 por cento para 12,6 por cento, ainda que o valor de mercado dos títulos transaccionados tenha crescido 11,5 por cento nos seis primeiros meses do corrente ano. As estatísticas relativas à carteira de investimentos externos dos residentes de Macau não abrangem, recorda a Autoridade Monetária, as reservas cambiais da Região Administrativa Especial de Macau.