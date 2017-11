Inscrições para workshops da Feira de Artesanato já abriram

Já estão abertas as inscrições para os workshops agendados para os fins-de-semana de Dezembro da Feira de Artesanato do Lago Nam Van. Os interessados podem inscrever-se na página electrónica do Instituto Cultural através do “Sistema de Inscrição de Actividades”, mediante o pagamento de uma taxa de 50 patacas por workshop. As inscrições terminam às 17h do dia 24 de Novembro. As acções de formação terão temas diversos e abordam desde a confecção de carteiras e de bouquets de flores secas, até à manufactura de grinaldas e enfeites de Natal.

