Igreja de S. Domingos acolhe composições românticas de Felix Mendelssohn

A Orquestra de Macau vai apresentar na próxima sexta-feira, na Igreja de S. Domingos, o concerto “Apaixonado pela Escócia”. A actuação será dirigida pelo maestro assistente da Orquestra de Macau, Francis Kan, e incluirá duas das mais conhecidas peças do compositor romântico Felix Mendelssohn.

Mendelssohn, compositor clássico do período Romântico, combinou a tradição clássica com o romantismo, criando obras “que demonstram uma sólida aptidão para a composição e um sentido inovador em sintonia com o ‘zeitgeist’ ou o espírito do tempo”, refere um comunicado do Instituto Cultural.

De acordo com o organismo, as extensas viagens e as actuações de Mendelssohn um pouco por toda a Europa contribuíram para os retratos vincadamente poéticos das suas composições e para aquela que é uma das suas características musicais mais conhecidas. O concerto irá apresentar a abertura de “As Hébridas”, “A Gruta de Fingal” e a sinfonia N.º 3 “Escocesa”, obras que “não só manifestam expressivamente o apreço do compositor pela beleza natural singular da Escócia, como também refletem o seu estilo musical único e espírito e gostos pessoais”.

O concerto “Apaixonado pela Escócia” está agendado para as 20h00 e tem entrada livre, sendo os bilhetes distribuídos na Igreja de S. Domingos uma hora antes da actuação, por ordem de chegada, e limitados a um máximo de dois bilhetes por pessoa, explica o Instituto Cultural no comunicado que enviou às redacções.