Hato: DSE aprova 17 mil pedidos de apoio às Pequenas e Médias Empresas  

Fotografia: Eduardo Martins;

A Direcção dos Serviços de Economia (DSE) recebeu, até à data, cerca de 21 mil candidaturas para a obtenção dos apoios disponibilizados pelo Governo às pequenas e médias empresas na sequência da passagem do tufão Hato pelo território, a 23 de Agosto. Destas, cerca de 17 mil foram já aprovadas, enquanto que as restantes quatro mil estão ainda a ser avaliadas, revelou Tai Kin Ip, director da Direcção dos Serviços de Economia, durante o programa “Fórum Macau” da emissora em língua chinesa da Rádio Macau. Quanto aos processos que se encontram ainda em análise, o mesmo responsável disse que espera que estejam concluídos até ao final do ano.

Tai Kin Ip revelou ainda que a Direcção dos Serviços de Economia se apercebeu de quatro casos de apresentação de informações falsas para obtenção dos referidos subsídios ao proceder à inspecção das lojas em questão. De acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, a DSE vai entregar os quatro casos até ao Ministério Público para acompanhamento.

De acordo com os números avançados por Tai Kin Ip ainda durante o âmbito do “Fórum Macau”, a Direcção dos Serviços de Economia disponibilizou já apoios no valor de cerca de dois mil milhões de patacas. Após o tufão Hato, o Governo avançou com dois pacotes de ajuda destinados às pequenas e médias empresas do território. Um deles prevê um pedido de abono de 50 mil patacas e o outro um empréstimo sem juros no montante máximo de 600 mil patacas.

Em Setembro último, o secretário para a Economia e Finanças, Lionel Leong, tinha avançado que, em apenas 20 dias, o número de pedidos para o empréstimo tinha ascendido aos seis mil. O governante comparou este valor com o de um outro mecanismo semelhante que, em dez anos de existência, recebeu cerca de dez mil pedidos. Ainda na mesma altura, Lionel Leong referiu que tinham sido mobilizados 200 funcionários da sua tutela para “apoiar e acelerar o processo de emissão dos cheques”.