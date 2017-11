Governo timorense sem dinheiro para enviar pacientes em risco para o exterior

O Governo timorense está sem dinheiro para transferir para hospitais no estrangeiro cerca de duas dezenas de pacientes timorenses, alguns com situações graves de saúde, segundo um parecer técnico a que a agência Lusa teve esta segunda-feira acesso.

O parecer técnico, preparado pelo Ministério da Saúde, refere que há dívidas acumuladas a hospitais que estão a recusar receber mais doentes e precisou que na semana passada o National University Hospital em Singapura recusou 10 dos 13 pacientes encaminhados por Timor-Leste.

Apenas foram aceites por aquela unidade três dos 13 porque se tratava de consultas de seguimento com “implicações financeiras menores que 10 mil dólares por paciente”.

“O Hospital Nacional Universitário de Singapura e o Hospital de Sanglah emitiram uma comunicação informando ao Ministério da Saúde de que não receberão novos pacientes enquanto não se pagar as despesas em atraso. Continuam, no entanto, a dar atenção aos pacientes que se encontram em tratamento”, refere o documento.

“A falta de fundos para saldar as dívidas compromete o Governo de Timor-Leste ‘vis à vis’ os Hospitais parceiros na Indonésia, Singapura e Malásia, além de criar um ambiente negativo entre o Governo e os familiares dos pacientes mais vulneráveis, cujas vidas se encontram em risco pela falta de condições adequadas de atendimento especializado em Timor-Leste”, considera ainda.

Entre os 20 pacientes que estão à espera de tratamento no estrangeiro, está o secretário de Estado dos Veteranos, André da Costa, conhecido como L4, cujo estado de saúde se tem vindo a agravar há várias semanas.

O caso suscitou ontem referências no Parlamento Nacional de Timor-Leste, depois de a oposição ter chumbado a tramitação com urgência do Orçamento Rectificativo apresentado pelo Governo e que, entre outras questões, pedia mais dinheiro para resolver esta situação.

Os partidos do Governo criticaram a oposição pelo voto, tendo os partidos da oposição argumentado que o Governo tinha condições e ainda fundos disponíveis para resolver a matéria.