Governo paquistanês fez ultimato a radicais que bloqueiam entrada da capital

O governo paquistanês deu ontem um prazo de três dias aos extremistas que bloqueiam uma das principais entradas em Islamabad, exigindo a demissão do ministro da Justiça, Zahid Hamid, para que dêem por terminado o protesto.

O ministro do Interior, Ahsan Iqbal, anunciou o novo ultimato depois do mesmo ter sido pedido por um tribunal da capital paquistanesa e após duas advertências durante o fim de semana, para que a via fosse desimpedida.

Os manifestantes iniciaram o protesto há uma semana, em resposta ao apelo do pequeno partido Tehreek-i-Labaik Ya Rasool Allah, exigindo a demissão do ministro da Justiça, na sequência de uma referência ao profeta Maomé num recente decreto constitucional.

“Estamos em conversações com líderes religiosos e creio que vamos convencer os manifestantes para acabarem como o protesto”, disse Iqbal.

O governo e os manifestantes acordaram ontem a constituição de um comité formado por líderes religiosos para procurar uma solução para o conflito.

O bloqueio da via tem provocado grandes engarrafamentos e o encerramento de algumas escolas.

O Tehreek-i-Labaik foi criado há 18 meses após a execução de Mumtaz Qadri, condenado pela morte do antigo governador da província do Punjab. Salmaan Taseer foi morto por pedir alterações à lei e defender a cristã Asia Bibi, que aguarda na prisão o resultado do apelo da sua condenação à morte por blasfémia.