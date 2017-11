Governo deve enfrentar problema do envelhecimento com construção de novos lares

O deputado Ho Ion Sang alertou ontem para o envelhecimento da população, assinalando que, até 2036, 20,7 por cento da população de Macau será constituída por idosos com idade igual ou superior a 65 anos. Lembrando que o Governo pretende aumentar as vagas nos lares até às 2400 no espaço de dois a três anos, o deputado, eleito por via directa, alega que, “segundo a exigência de o número das vagas em lares de idosos ser equivalente a 5 por cento da população idosa, são necessárias 7800 vagas”.

Ho Ion Sang solicita por isso ao Executivo “que siga uma política em que os lares locais desempenhem o papel principal e os do interior da China um papel secundário, reforçando o planeamento e a construção de lares para os nossos idosos, aumentando a oferta e dando resposta às necessidades”. O parlamentar sugere ainda que seja aperfeiçoada “a política para os idosos, reforçando o apoio aos que vivem sozinhos e aos seus cuidadores, a fim de que os idosos possam manter-se nas suas casas”.