Economia tailandesa cresceu ao ritmo mais rápido dos últimos quatro anos

O boom económico que se faz sentir no Sudeste Asiático – e do qual a Tailândia esteve à margem durante boa parte da década – parece ter finalmente chegado ao “país dos sorrisos”. De acordo com as estimativas ontem avançadas pela Bloomberg, a economia do país terá crescido, no último trimestre, ao ritmo mais alto dos últimos quatro anos, ainda que o bath tenha encarecido em relação ao dólar.

Os economistas têm, ainda assim, razões para estar optimistas. No último trimestre, as exportações tailandesas duplicaram, atingindo um crescimento de dois dígitos. O fim do período de luto de um ano que se seguiu ao falecimento do rei Bhumibol Adulyadej deverá ter também um efeito positivo, principalmente no que toca ao consumo interno.

Entre Julho e Setembro, o Produto Interno Bruto tailandês terá crescido 3,8 por cento, de acordo com a mediana das estimativas avançadas por nove economistas consultados pela Bloomberg. A confirmar-se, o valor representa a taxa de crescimento mais significativa registada no pais desde o primeiro trimestre de 2013.