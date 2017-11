Deputados insistem na definição de novas tipologias de habitação pública  

A problemática da habitação pública foi abordada por vários deputados no hemiciclo, no âmbito da sessão plenária de ontem. Se alguns lamentam a ausência de uma definição de novas tipologias de habitação nas Linhas de Acção Governativa para 2018, Ng Kuok Cheong sugere uma consulta pública sobre a matéria que ajude a definir projectos concretos. Ella Lei contesta a alteração do modo de cálculo de rendimentos no novo concurso para habitação social. A deputada diz que o método deixa de fora muitos residentes em situação desfavorecida e sugere que seja recuperado o modelo anterior.

Sílvia Gonçalves

A habitação pública é tema recorrente nas interpelações dos deputados com assento na Assembleia Legislativa (AL) e ontem não foi excepção. Leong Sun Iok apontou o dedo à falta de calendarização para a conclusão da construção de habitação pública e à ausência de uma definição de novas tipologias de habitação nas Linhas de Acção Governativa (LAG) para o próximo ano. Ella Lei contesta a alteração do modo de cálculo dos rendimentos no concurso para a habitação social e pede que seja recuperado o método anterior, em que o cálculo era feito com base nos rendimentos auferidos nos últimos 6 a 12 meses. Zheng Anting também lamenta que nas Linhas Gerais de Acção Governativa para 2018 não seja feita referência a novas tipologias nem a pensões para jovens. O deputado defende que as gerações mais jovens devem ser ouvidas na definição das políticas de habitação. Ng Kuok Cheong pede que seja concretizada a política de disponibilizar os recursos habitacionais dos Novos Aterros como resposta às necessidades dos residentes.

“Nas LAG divulgadas na semana passada, foi zero a tinta usada com as novas tipologias de habitação e pensões para jovens, entre outros temas relacionados com as necessidades de habitação da classe sanduíche”, assinalou ontem Zheng Anting, em interpelação no período antes da ordem do dia. Defende o deputado que “os serviços competentes devem prestar atenção às opiniões dos jovens, e, na definição das políticas de habitação, devem ter em consideração os jovens e as necessidades da classe sanduíche a cinco anos, ajudando-os a resolver as dificuldades com a compra de casa”.

Referindo-se ao novo concurso para habitação social, que arrancou a 8 de Novembro, Ella Lei avançou com o exemplo de residentes que deixaram de ser elegíveis, uma vez que foi alterada a forma de cálculo dos rendimentos, sendo agora contabilizado o valor dos rendimentos auferidos nos últimos 10 meses. Lembra a deputada que “nos concursos anteriores, eram calculados os rendimentos do mês anterior à data de apresentação do pedido, mas, se os rendimentos não fossem de valor fixo, o cálculo era feito com base no valor médio dos rendimentos auferidos nos últimos 6 ou 12 meses”. Defende a parlamentar que “esta forma de cálculo consegue reflectir de forma mais objectiva a situação de rendimentos dos candidatos”.

Ella Lei apela ao Executivo para que consulte “o cálculo médio anterior para o ajustamento do valor dos rendimentos para a referida candidatura, a fim de assegurar que os residentes que dela necessitam tenham uma via para isto”. A deputada salienta ainda que, numa altura em que a Lei da Habitação Social já foi entregue à Assembleia Legislativa para apreciação, a “Lei de Habitação Económica, cuja auscultação foi concluída há mais de dois anos, até à data ainda não foi lançada”, e que a “sociedade espera que, antes da sua abertura, a respectiva lei seja melhorada”.

Referindo-se à subida do preço médio das fracções habitacionais, “que se aproxima dos valores elevados registados em 2014, ultrapassando gravemente a capacidade da população em geral”, Leong Sun Iok lembrou que “o Governo afirmou que ia lançar medidas de controlo consoante a evolução dos preços, mas até à data ainda nada se viu de concreto”. Assinalando que, de acordo com as LAG, na política de habitação pública vão continuar a prevalecer as habitações sociais complementadas pelas económicas, o deputado apontou: “A construção das habitações públicas é muito lenta, não há calendarização para a sua conclusão, e as novas tipologias ficaram sem paradeiro, portanto, é difícil, quer para a classe de base quer para a classe média, adquirir casa própria perante os preços elevados, daí o descontentamento em relação ao Governo”. Solicitou, por isso, o deputado que o Governo lance “medidas e mecanismos para a criação de um mercado imobiliário saudável” e para “concretizar, quanto antes, a construção das habitações públicas”.

Na intervenção que ontem proferiu no hemiciclo, Ng Kuok Cheong defendeu a concretização, através da legislação, da proposta “terra de Macau destinada a residentes de Macau no âmbito dos novos aterros”: “O aproveitamento e planeamento dos terrenos também devem ser efectuados com muita prudência, no sentido de clarificar a política de os recursos habitacionais dos Novos Aterros se destinarem a responder às necessidades dos residentes”, defendeu o parlamentar.

O deputado da ala democrata entende que o Executivo, “sob o pressuposto de não prejudicar a reserva de terrenos para as 28 mil habitações públicas tradicionais na Zona A dos Novos Aterros, deve avançar, quanto antes, com o aproveitamento e planeamento dos terrenos na Zona B, cujas obras de terreno já estão concluídas e onde será possível construir 2000 fracções, no sentido de os destinar à construção de novos tipos de habitação pública”. Ng Kuok Cheong defende ainda que se proceda “de imediato a uma consulta pública, para estudar e definir os projectos concretos sobre os novos tipos de habitação pública”.