Coro Infantil do CCM apresenta concerto anual em Dezembro  

O Coro Infantil do Centro Cultural de Macau, conduzido pela maestrina Rosita Leong e acompanhado ao piano por Wong Hoi Ian, vai subir ao palco do Pequeno Auditório da maior sala de espectáculos do território para o seu concerto anual no próximo dia 17 de Dezembro, pelas 15h. Os jovens músicos vão interpretar “conhecidos temas de teatro musical e clássicos de Natal” e também excertos de bandas sonoras de filmes de animação, cuja adaptação e arranjo são da iniciativa de um músico local.

“Para este concerto alinhámos uma série de canções retiradas de musicais familiares e divertidos como ‘O Rei Leão’, ‘Toy Story’ e ‘Música no Coração’. Para celebrar mais um ano de grandes emoções, escolhemos um leque de alegres temas de música popular, a que se segue um ‘medley’ de bandas sonoras electrónicas de filmes de animação de Hong Kong, rearranjadas por um músico local”, pode ler-se no texto de apresentação do espectáculo, enviado às redacções pelo Centro Cultural de Macau.

O concerto tem entrada livre e os bilhetes podem ser adquiridos a partir de hoje na rede bilheteira de Macau. Cada pessoa poderá levantar apenas dois bilhetes, que serão distribuídos por ordem de chegada