Fernando Chui Sai On visitou no final da tarde de ontem a 17.ª edição do Festival de Gastronomia. O Chefe do Executivo esteve no certame na companhia de colaboradores. Macau foi admitida recentemente na rede de Cidades Criativas da UNESCO, na área da gastronomia, tendo os trabalhos de candidatura sido desenvolvidos em conjunto com o sector da restauração, tanto na divulgação como no reforço das acções criativas para contribuir para a criação de Macau enquanto “Centro Mundial de Turismo e Lazer”.

