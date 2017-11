O Chefe do Executivo recebeu ontem, na Sede do Governo, a nova direcção do Fundo de Beneficência dos Leitores do Jornal Ou Mun. Na mesma ocasião, Chui Sai On aceitou o convite que lhe foi endereçado para participar na 34.ª edição da Marcha de Caridade Para Um Milhão. O evento, que este ano decorre a 10 de Dezembro, foi caracterizado pelo líder do Governo como a “actividade de cariz solidário de maior dimensão em Macau”.

