  Auung San Suu Kyi diz que imigração é uma das causas da instabilidade a nível mundial  

A líder birmanesa Aung San Suu Kyi defendeu esta segunda-feira que uma das causas da instabilidade no mundo é a imigração ilegal que espalha o terrorismo, no discurso de abertura do fórum de cooperação Ásia Europa (ASEM), que ontem decorreu em Naypyidaw.

Numa altura em que a Birmânia é acusada internacionalmente de expulsar violentamente centenas de milhares de muçulmanos rohingya, Aung San Suu Kyi não se referiu directamente à minoria, mas a intervenção deixa transparecer como muitos birmaneses vêem os rohingya, como imigrantes ilegais que acusam de actos terroristas.

Suu Kyi afirmou que os conflitos no mundo deram origem a novas ameaças e emergências, sublinhando como a imigração ilegal espalhou o “terrorismo e o extremismo violento, a desarmonia social e até a ameaça da guerra nuclear”.

O êxodo dos rohingya deverá ser um dos temas da 13.ª conferência ministerial do Fórum de Cooperação Ásia Europa (ASEM), que termina hoje e onde participam responsáveis de 51 países.

A chefe da diplomacia da União Europeia, Federica Mogherini, considerou “muito encorajadoras” as negociações para o regresso de mais de 600 mil refugiados rohingya, que fugiram da violência na Birmânia desde o final de Agosto:

“Considero muito encorajante a possibilidade, que penso ser muito real e concreta, de um acordo entre a Birmânia e o Bangladesh sobre o repatriamento dos refugiados, o que seria um importante avanço”, declarou à imprensa, antes da abertura da conferência de diálogo entre a Ásia e a Europa.

Esta reunião prévia sobre os rohingya foi organizada a pedido dos europeus:

“Encorajamos o Bangladesh e a Birmânia a trabalhar de forma bilateral sobre o problema, com o apoio da UE e da comunidade internacional”, sublinhou.

Desde o final de Agosto, mais de 600 mil refugiados rohingya que viviam no estado de Rakhine, no oeste da Birmânia, fugiram para o Bangladesh na sequência de uma campanha de repressão do exército birmanês: “O fim da violência, o fim do êxodo dos refugiados é essencial”, declarou Mogherini.

O regresso destes refugiados domina as negociações iniciadas há várias semanas entre a Birmânia e o Bangladesh, que avançam com grande dificuldade.

O chefe do exército birmanês, acusado pela Organização das Nações Unidas de “limpeza étnica”, considerou recentemente impossível o regresso em massa destes refugiados, tal como propõe o Bangladesh.

Os refugiados no Bangladesh testemunharam agressões, violações e homicídios pelos soldados birmaneses.

Várias organizações não-governamentais de defesa dos direitos humanos pediram a imposição de novas sanções contra a Birmânia, isolada na cena internacional durante os anos em que a junta militar esteve no poder.