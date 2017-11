Au Kam San denuncia abuso de poder das autoridades no protesto liderado por Sulu Sou

Au Kam San considerou ontem que ninguém deveria ter sido detido ou acusado no protesto organizado em Maio de 2016 em que esteve envolvido o agora deputado Sulu Sou. O deputado, também do campo pró-democrático, apontou que existem diferenças no tratamento dado pelas autoridades ao caso, tendo em conta a resposta das forças de segurança em manifestações anteriores. De acordo com a TDM – Rádio Macau, Au Kam San defende que a acusação “é irrazoável”.

“A Administração deste Governo dá cada vez menos espaço aos movimentos cívicos que pretendem reclamar algo e as autoridades abusaram do seu poder ao deter os manifestantes por desobediência agravada”, afirmou o deputado antes do arranque da reunião da Comissão de Regimento e Mandatos. “No caso de Sulu Sou, ninguém deveria ser arguido uma vez que não existiu conflito físico ou perda de propriedade durante a demonstração”, disse.