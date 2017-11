  Associação Cultural Yun Yi promove mostra individual de Lai Hiu Meng  

A artista, de 78 anos, dedicou as duas últimas décadas à caligrafia de inspiração budista, tendo decorado e escrito alguns dos sutras mais conhecidos. A mostra é inaugurada na próxima segunda-feira, no Jardim de Lou Lim Ieoc e permanece patente ao público até 3 de Dezembro.

Elisa Gao

O Pavilhão de Chun Chou Tong, no Jardim de Lou Lim Ieoc, acolhe a partir da próxima segunda-feira, 27 de Novembro, uma exposição individual de caligrafia da autoria de Lai Hiu Meng, uma artista de 78 anos. A iniciativa é da responsabilidade da Associação Cultural Yun Yi, que quer assim promover o gosto e o interesse pela caligrafia junto das gerações mais jovens.

Christine Hong, directora de projectos da Associação, diz que a escolha de Lai Hiu Meng se justifica com a extrema versatilidade da artista, que domina qualquer um dos cinco estilos de caligrafia mais comuns no âmbito da tradição artística chinesa: “Lai Hiu Meng consegue escrever e trabalhar em qualquer estilo e tem um domínio de qualquer dos estilos mais frequentes. É uma trabalhadora incansável. Pinta e escreve todos os dias e nunca pensou sequer em expor. Gosta da arte pela arte”, explica ChristineHong.

“A parte mais interessante do trabalho dela é o domínio da caligrafia ligada aos sutras budistas, sejam as orações mais curtas, como o “Sutra do Coração”, ou as mais longas, como o “Sutra do Diamante”. Ela escreve centenas de milhares de caracteres de inspiração budista, uma e outra vez. A pintura é para ela uma terapia, ajuda-a a relaxar. O mais curioso é que quase não comete erros. Num sutra como o “Sutra do Diamante”, com 50 mil ou 60 mil caracteres, não cometeu um único erro”, explicou a directora de projectos da Associação Yun Yi, não sem admiração.

Chrsitine Hong louva, sobretudo, o espírito de aprendizagem contínua da artista, considerando que Lai Hiu Meng pode ser apresentada como um exemplo para as gerações mais jovens: “A caligrafia tradicional chinesa bem que poderia ter este efeito junto das gerações mais jovens”, defendeu.

Com 78 anos e nascida em Hong Kong, Lai Hiu Meng dedicou mais de metade da sua vida à educação. A artista começou a aprender e a praticar caligrafia em 1964, tendo tido como mestre Lee Yim ou So Man-jock. Dois anos depois de se ter reformado, em 1995, Lai decidiu mudar-se com o marido para Macau e tem-se dedicado desde então a aprofundar conhecimentos no domínio da filosofia budista e dos ensinamentos de Siddharta Gautama. Assumindo a caligrafia e a piedade budista como o seu grande legado, a veterana artista espera poder atrair as novas gerações à prática da arte milenar da caligrafia.

Para a Associação Cultural Yun Yi, a exposição de Lai Hiu Meng pauta uma nova aposta, que foge ao universo da arte contemporânea que habitualmente merece a atenção do organismo: “Uma boa parte da arte contemporânea tem origem nas artes tradicionais, na caligrafia chinesa. Alguém que consegue escrever bem, por norma também consegue pintar bem. Pessoalmente, penso que a caligrafia é a mais exigente das artes tradicionais chinesas”, defendeu Christine Hong.

No futuro, a directora de projectos da Associação Cultura Yun Yespera poder construir pontes com artistas da República Popular da China em domínios como a caligrafia, a pintura e a música: “Alguns não são muito conhecidos, mas são artistas que já conseguiram conquistar o seu próprio espaço”, disse a responsável sem, ainda assim, avançar com quaisquer nomes.