Apoio financeiro não basta para incentivar natalidade, defende Wong Kit Cheng  

O incentivo à natalidade foi ontem abordado no hemiciclo no período antes da ordem do dia, através de uma intervenção de Wong Kit Cheng. Referindo-se ao alargamento do subsídio de nascimento para as 5 mil patacas, previsto nas Linhas de Acção Governativa para 2018, defende a deputada que o apoio financeiro não basta e que é necessário reforçar a qualidade dos serviços de saúde infantil.

“O aumento deste subsídio pode dar resposta a algumas solicitações de apoio por parte de casais que foram pais recentemente, mas recorrer apenas à via económica não basta para aliviar a pressão em relação à prestação de cuidados aos seus filhos”, começou por atirar Wong Kit Cheng. A deputada, eleita por sufrágio directo, entende que as instalações sociais não conseguem dar resposta às necessidades no que toca aos cuidados das crianças. A parlamentar deixa exemplos: “Faltam serviços de apoio e a qualidade dos serviços de saúde infantil tem de ser reforçada; também faltam espaços para as crianças quer recreativos quer em casa, portanto, a preocupação é que as crianças não consigam crescer num ambiente de qualidade”, adianta.

A deputada considera que o Governo deve “estudar o aumento do limite de isenção de impostos para os pais, entre outras medidas de apoio económico”, e que “deve implementar, quanto antes, a política de harmonia familiar, permitindo que os pais equilibrem o trabalho e a família”. Wonk Kit Chenge defende, por isso, que o Governo “deve implementar cinco dias de licença de paternidade remunerada e aumentar a duração da licença de maternidade”.

Já no âmbito do apoio aos cuidados domiciliários, entende a deputada que o Executivo deve “aumentar para 11 mil, as vagas nas creches a tempo inteiro e proceder à respectiva actualização tendo em conta os nascimentos” e “estudar a implementação de serviços de creches para crianças com mais de três anos de idade, para dar resposta às famílias em que ambos os elementos do casal são empregados e trabalham por turnos”. Em suma, uma política de incentivo à natalidade que terá de ser “integrada nos projectos das diferentes áreas governativas”. S.G.