Volume de negócios do sector da restauração e do comércio registou “melhorias”

O ramo da restauração e do comércio a retalho registaram “melhorias” no que toca ao volume de negócios que movimentaram. O comportamento do mercado “superou as expectativas dos proprietários e retalhistas entrevistados” pelo Governo no âmbito do inquérito de conjuntura a ambos os sectores, sendo que o volume de negócios de 45 por cento dos inquiridos do sector da restauração e de 51 por cento dos comércio a retalho conheceu um aumento, revelam os dados divulgados pela Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC).

O “Inquérito de Conjuntura à Restauração e ao Comércio a Retalho” abrangeu 167 restaurantes e estabelecimentos similares e 135 retalhistas do comércio a retalho, reflectindo “apenas a estimativa sobre a situação da conjuntura dos proprietários e retalhistas entrevistados, já que não foi realizada uma inferência global”.

Para além do crescimento em termos anuais, os proprietários entrevistados do sector da restauração indicaram que o volume de negócios aumentou 12 pontos percentuais em Setembro, face ao mês de Agosto. Salienta-se que a proporção dos proprietários dos estabelecimentos de comidas e lojas de sopas de fitas e canjas (39%) e dos restaurantes japoneses e coreanos (56%), que declararam acréscimos homólogos no volume de negócios, aumentaram 20 e 13 pontos percentuais, respectivamente, em relação ao volume de negócios registado em Agosto. Por sua vez, 37 por cento dos proprietários entrevistados manifestaram diminuições homólogas no volume de negócios, tendo esta proporção descido 9 pontos percentuais, face aos valores obtidos para o mês de Agosto.

Quanto ao comércio a retalho, os resultados do inquérito revelam um crescimento em termos anuais, mas também uma subida de 10 por cento no mês de Setembro comparativamente a Agosto. Todos os retalhistas de artigos de couro entrevistados pela Direcção dos Serviços de Estatísticas e Censos manifestaram acréscimos homólogos no volume de negócios. Já as proporções dos retalhistas de relógios e joalharia (72 por cento) e dos vendedores de automóveis (56 por cento), que manifestaram aumentos homólogos no volume de negócios, cresceram 28 e 22 pontos percentuais, respectivamente, em relação às proporções de Agosto, porém, a proporção dos supermercados (44 por cento) que registaram ganhos em termos de volume de negócios desceu 22 pontos percentuais.